De provincie Vlaams-Brabant heeft in Groot‑Bijgaarden maar liefst 21 ton afval geruimd

Provincie ruimt meer dan 21 ton sluikstort op in Groot‑Bijgaarden: “Zelfs afval van drugsplantage”

De provincie Vlaams-Brabant heeft ter hoogte van Hunderenveld in Groot‑Bijgaarden een omvangrijk sluikstort opgeruimd. In totaal werd 21.360 kilogram afval uit het gebied verwijderd. Deze ruimingswerken gebeurden ter voorbereiding van de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied.

Het terrein langs de Hunderenveldlaan in Groot-Bijgaarden kampt al jaren met illegale afvaldumpingen. Eerder werden, in samenwerking met de gemeenten Dilbeek en Sint-Agatha-Berchem, maatregelen genomen om sluikstort tegen te gaan, zoals het plaatsen van hekken en betonblokken. Die ingrepen worden in de toekomst nog verder uitgebreid omdat er afval blijft gedumpt worden. “Het ging om een brede mix van afval, waaronder meubels, koelkasten, bouwpuin en huishoudelijk afval. Er werd zelfs materiaal aangetroffen dat mogelijk afkomstig was van een cannabisplantage”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “Door de beboste en moeilijk toegankelijke omgeving moest al het afval handmatig worden verwijderd.“

Het opruimen van het afval kost bijna 54.000 euro. Op de plek komt binnenkort een gecontroleerd overstromingsgebied. Daarmee wil de provincie Vlaams-Brabant deze zone verder opwaarderen en ecologisch herstellen. De aanbesteding voor de realisatie van het overstromingsgebied wordt dit jaar nog opgestart. “Het project zal 7.500 kubieke meter waterbergingscapaciteit creëren in de strijd tegen wateroverlast in de Molenbeekvallei”, besluit gedeputeerde Tom Dehaene.

