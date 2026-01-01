Dilbeek herlanceert Jeugdraad: "Gesprekspartner tussen jongeren en gemeentebestuur"

Dilbeek had vroeger een actieve Jeugdraad die het gemeentebestuur adviseerde rond het lokale jeugdbeleid. Maar nadat in 2019 de toenmalige leden er mee op hielden, schafte Dilbeek twee jaar geleden de Jeugdraad af. De gemeente gaf de voorbije jaren wel vorm aan jeugdparticipatie via thematische trajecten en projectmatig overleg, zoals een kindbevraging. “Dilbeek kiest expliciet voor jongerenparticipatie met impact en een duurzame samenwerking waarin jongeren structureel mee vorm geven aan de toekomst van hun gemeente”, aldus schepen van Jeugd Alexis Rons.

In 2025 liep een co-creatietraject rond de vraag hoe een hedendaagse jeugdraad er in Dilbeek moet uitzien. “Samen met jongeren uit het traject Keuzestress werd in verschillende sessies nagedacht, geïnspireerd en gebouwd aan een vernieuwd concept. Het traject resulteerde in duidelijke statuten en een afsprakennota die de opdracht, structuur en wederzijdse engagementen vastleggen. Het zijn de jongeren zelf die de statuten en afspraken vormgegeven hebben," voegt schepen Alexis Rons nog toe.

De jeugdraad richt zich voornamelijk op jongeren vanaf 15 jaar en engageert zich zowel in advisering over concrete beleidsprojecten als in het creëren van inspiratie en verbinding tussen jongeren, jeugdwerk en gemeente. In de loop van dit jaar gaat de vernieuwde Jeugdraad actief aan de slag.