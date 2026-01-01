Radio Rand verhuist naar Westrand: "Samenwerking uitbreiden"

De klank van het Pajottenland, Radio Rand heeft een nieuw onderkomen gevonden het vroegere onthaal van Cultuurcentrum Westrand. Ze verlaten de studio aan de Ninoofsesteenweg enerzijds omdat er binnenkort drastische afbraakwerken starten aan het nabijgelegen op- en afrittencomplex; anderzijds omdat de lokale radio zo dichter bij zijn luisteraars zit, zegt algemeen directeur Bernard Bosch. "We hebben ook een zeer grote visibiliteit hier", zegt Bosch. "Bovendien werken we al sinds de opstart van Radio Rand samen met Westrand, een samenwerking die we nu nog wat kunnen uitbreiden door ter plaatse aanwezig te zijn."

Er breken drukke tijden aan bij Radio Rand. Net zoals Ring, zetten de radiocollega's volgende week de schijnwerper op Belgische muziek. "We hebben ook nog heel wat gesprekken met bekende muzikanten die hun favoriete Belgische plaat aller tijden afkondigen", zegt Bosch. "En we sluiten die week van de Belgische Muziek af met een heuse vinylplatenbeurs in de gangen van Westrand."

Volgende week donderdag komt Bernard Bosch langs in ons praatprogramma 'Uitgelicht' om te praten over radio en muziek uit de regio.