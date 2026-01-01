Bakkers strijden om Golden Croissanttrofee: "Moet goesting doen krijgen om de croissant op te eten"

Bakkers van over gans Vlaanderen dingen mee naar de Golden Croissant. Ook enkele bakkers uit onze regio zullen een lading croissants indienen bij de internationale vakjury. "Dat is eigenlijk een evaluatie van het kwaliteitsproduct van een bakker", zegt Guido Devillé, de organisator van de Golden Croissant. Bakkers komen 12 croissants brengen en die worden dan geëvalueerd. De focus ligt altijd op kwaliteit. De geur, smaak, structuur en hoe de croissant eruitziet moet goesting doen krijgen om die croissant op te eten."

Wie een quotering tussen de negentig en de honderd procent behaalt, mag een Golden Croissanttrofee op zijn of haar schoorsteenmantel zetten. Dit jaar wordt de trofee vervaardigt door Bert Springael van Atelier Springael in Beersel. Daarmee zet de wedstrijd ook een andere ambacht, die van glas-in-lood in de kijker. "'t Is wel een opportuniteit voor het atelier glas-in-lood", zegt Bert Springael. "We zijn het glas gaan snijden dan hebben we het lood gelegd, volledig gesoldeerd en dan zijn we gaan kijken hoe kunnen we dat mooi weergeven, mooi gaan plaatsen op een statiefje, dat is de insteek geweest."

Op 2 februari weten we welke croissants worden beloond met een werkstuk van Springael.