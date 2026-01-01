De trofee van de Golden Croissant bestaat uit glas-in-lood

Bakkers strijden om Golden Croissanttrofee: "Moet goesting doen krijgen om de croissant op te eten"

Op 2 februari reikt Les Ambassadeurs Du Pain in Dilbeek voor de vierde keer de Golden Croissant uit. Een internationale vakjury beoordeelt dan croissants op smaak, textuur en hoe het product eruitziet. Bert Springael uit Beersel heeft voor de winnaar een glas-in-loodtrofee gemaakt.

Bakkers van over gans Vlaanderen dingen mee naar de Golden Croissant. Ook enkele bakkers uit onze regio zullen een lading croissants indienen bij de internationale vakjury. "Dat is eigenlijk een evaluatie van het kwaliteitsproduct van een bakker", zegt Guido Devillé, de organisator van de Golden Croissant. Bakkers komen 12 croissants brengen en die worden dan geëvalueerd. De focus ligt altijd op kwaliteit. De geur, smaak, structuur en hoe de croissant eruitziet moet goesting doen krijgen om die croissant op te eten."

Wie een quotering tussen de negentig en de honderd procent behaalt, mag een Golden Croissanttrofee op zijn of haar schoorsteenmantel zetten. Dit jaar wordt de trofee vervaardigt door Bert Springael van Atelier Springael in Beersel. Daarmee zet de wedstrijd ook een andere ambacht, die van glas-in-lood in de kijker. "'t Is wel een opportuniteit voor het atelier glas-in-lood", zegt Bert Springael. "We zijn het glas gaan snijden dan hebben we het lood gelegd, volledig gesoldeerd en dan zijn we gaan kijken hoe kunnen we dat mooi weergeven, mooi gaan plaatsen op een statiefje, dat is de insteek geweest."

Op 2 februari weten we welke croissants worden beloond met een werkstuk van Springael.

Meest bekeken

Een auto ligt ondersteboven op de Strombeek-Beverselaan in Meise
Justitie
Mobiliteit

Man uit Dilbeek afgevoerd na autocrash: "Brokstukken vlogen door de lucht"

De duikers halen een auto uit het kanaal in Sint-Pieters-Leeuw
Justitie

Brandweer vist auto uit het kanaal Brussel-Charleroi in Ruisbroek

Diegem is opgeschrikt door een dubbele brandstichting
Justitie

Diegem opgeschrikt door dubbele brandstichting: “Ik hoorde eerst iets dat op vuurwerk leek”

woe 21 jan
Enkele leerlingen op de scholenmarkt in Grimbergen
Onderwijs
Jeugd
Vlaamse Rand

Grimbergen organiseert scholenmarkt: "Net iets anders dan een beslissing achter je computer nemen"

Elektrische fiets
Justitie

Wilde achtervolging leidt tot vondst gestolen fietsen

Meer nieuws uit de regio

Opperste concentratie tijdens het schrijven van een verhaal voor De Wondere Pluim
Jeugd
Cultuur
Vlaamse Rand

Beerselse leerlingen verkennen grenzen van de grammatica voor Wondere Pluim: "Voor ons gaat het over het verhaal"

woe 21 jan
Een auto ligt ondersteboven op de Strombeek-Beverselaan in Meise
Justitie
Mobiliteit

Man uit Dilbeek afgevoerd na autocrash: "Brokstukken vlogen door de lucht"

De plaats van het arbeidsongeval in Dilbeek
Samenleving
Justitie

Zwaar arbeidsongeval in Dilbeek: één slachtoffer naar het ziekenhuis

maa 19 jan
Ruud De Rybel en David Maréchal op de atletiekpiste
Sport

Nieuw atletiekteam Feniks Performance Team mikt op de Spelen

zon 18 jan
Het dak van waterkasteel NIeuwermolen is hersteld
Cultuur

Dak vijftiende-eeuws waterkasteel Nieuwermolen wordt in ere hersteld: "Geven onze regio karakter"

don 15 jan