Wilde achtervolging leidt tot vondst gestolen fietsen

Een oplettende man uit Herent signaleert in de nacht van maandag op dinsdag een verdacht voertuig in zijn straat. Een patrouille van politiezone Herko gaat erheen en kruist de verdachte bestelwagen. De inspecteurs willen de bestelwagen doen stoppen, maar het voertuig kiest het hazenpad.

"Tijdens de achtervolging werden de lichten van het voertuig gedoofd, werden hoge snelheden gehaald en werden meerdere verkeersovertredingen vastgesteld", zegt Mélanie Geeraerts van het parket Halle-Vilvoorde. Na een korte achtervolging komt de bestelwagen tot stilstand op de E40 ter hoogte van Kraainem. Drie inzittenden proberen vervolgens te voet te vluchten op de autosnelweg. Twee van hen kunnen door de politie worden gearresteerd.

Bij controle vinden de agenten negen fietsen. "Uit verder onderzoek bleek dat deze fietsen afkomstig zijn van een ramkraak op de fietsenwinkel AC Bikes in Overijse, gepleegd op 17 december 2025", aldus Geeraerts. "Tijdens die feiten werd met een bestelwagen de winkel binnengereden en werden in totaal 25 dure fietsen geladen in twee bestelwagens." De verdachten werden verhoord over de ramkraak, maar beweren dat ze de fietsen hebben gekocht waarop ze zijn vrijgelaten.