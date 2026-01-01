Elektrische fiets
© Stockfoto

Wilde achtervolging leidt tot vondst gestolen fietsen

De politiezone Herko achtervolgde eerder deze week een verdacht voertuig van Herent tot Kraainem. Drie inzittenden probeerden te ontsnappen, maar de politie kon twee van de drie bij de kraag vatten. In het voertuig zat de buit van een ramkraak bij een fietsenwinkel in Overijse.

Een oplettende man uit Herent signaleert in de nacht van maandag op dinsdag een verdacht voertuig in zijn straat. Een patrouille van politiezone Herko gaat erheen en kruist de verdachte bestelwagen. De inspecteurs willen de bestelwagen doen stoppen, maar het voertuig kiest het hazenpad.

"Tijdens de achtervolging werden de lichten van het voertuig gedoofd, werden hoge snelheden gehaald en werden meerdere verkeersovertredingen vastgesteld", zegt Mélanie Geeraerts van het parket Halle-Vilvoorde. Na een korte achtervolging komt de bestelwagen tot stilstand op de E40 ter hoogte van Kraainem. Drie inzittenden proberen vervolgens te voet te vluchten op de autosnelweg. Twee van hen kunnen door de politie worden gearresteerd.

Bij controle vinden de agenten negen fietsen. "Uit verder onderzoek bleek dat deze fietsen afkomstig zijn van een ramkraak op de fietsenwinkel AC Bikes in Overijse, gepleegd op 17 december 2025", aldus Geeraerts. "Tijdens die feiten werd met een bestelwagen de winkel binnengereden en werden in totaal 25 dure fietsen geladen in twee bestelwagens." De verdachten werden verhoord over de ramkraak, maar beweren dat ze de fietsen hebben gekocht waarop ze zijn vrijgelaten.

Meest bekeken

Een auto ligt ondersteboven op de Strombeek-Beverselaan in Meise
Justitie
Mobiliteit

Man uit Dilbeek afgevoerd na autocrash: "Brokstukken vlogen door de lucht"

don 22 jan
De duikers halen een auto uit het kanaal in Sint-Pieters-Leeuw
Justitie

Brandweer vist auto uit het kanaal Brussel-Charleroi in Ruisbroek

Diegem is opgeschrikt door een dubbele brandstichting
Justitie

Diegem opgeschrikt door dubbele brandstichting: “Ik hoorde eerst iets dat op vuurwerk leek”

woe 21 jan
Enkele leerlingen op de scholenmarkt in Grimbergen
Onderwijs
Jeugd
Vlaamse Rand

Grimbergen organiseert scholenmarkt: "Net iets anders dan een beslissing achter je computer nemen"

Elektrische fiets
Justitie

Wilde achtervolging leidt tot vondst gestolen fietsen

Meer nieuws uit de regio

Siemon De Mesmaeker en Jitse De Beer zijn Jolly Jumpers.
Sport
Jeugd

Siemon en Jitse springen naar kampioenschappen: "Europese titel of een podium zou leuk zijn"

maa 19 jan
Het Begijntjesbad in Overijse
Jeugd
Samenleving
Politiek

Overijse maakt duidelijke afspraken over Begijntjesbad: "Jaarlijkse bijdrage voor Huldenberg en Hoeilaart"

maa 19 jan
Werken aan de tunnels onder het Leonardkruispunt
Mobiliteit

Verbinding tussen Oudergem en Waterloo afgesloten: omleiding via Maleizen

maa 19 jan
Het proces tegen een witwasbende ging vandaag van start.
Justitie

Start proces tegen witwasbende: "Een heel zware vordering"

don 15 jan
Wonen

Woontrots onderzoekt herontwikkeling sociale woningen Brackestraat: “Volledige nieuwbouw geniet voorkeur”

woe 14 jan