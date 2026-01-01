Woontrots onderzoekt herontwikkeling sociale woningen Brackestraat: “Volledige nieuwbouw geniet voorkeur”

Vandaag telt de site in de Brackestraat twee lage gebouwen met samen 22 appartementen, aangevuld met een nabijgelegen toren van acht verdiepingen. De laagbouw dateert uit 1983 en kampt volgens Woontrots met tal van technische mankementen. Zo zijn de daken slecht geïsoleerd, is het buitenschrijnwerk verouderd en voldoet de elektrische installatie niet meer aan de normen. De appartementen worden bovendien verwarmd met directe elektrische systemen en kampen met vochtproblemen. Ook asbest en te kleine woonoppervlaktes – niet langer conform de richtlijnen van Wonen in Vlaanderen – maken deel uit van het probleem.

Om die redenen liet Woontrots drie pistes onderzoeken: twee renovatievarianten en een scenario van volledige nieuwbouw. “Nieuwbouw heeft onze voorkeur”, zegt algemeen directeur Bjorn Mallants. “Die optie laat toe om zowel de kwaliteit te verhogen als het aanbod uit te breiden: van 22 naar ongeveer 28 sociale huurwoningen, met een meer gevarieerde samenstelling.”

De bebouwing zou maximaal 30 procent van de site innemen, in lijn met het RUP Bouwlagen Kraainem. De resterende ruimte wordt ingericht als collectief groen. Er zijn ondergrondse parkeerplaatsen voor bewoners voorzien, aangevuld met bezoekersplaatsen en overdekte fietsenstallingen.

Juridische procedure

Het dossier is juridisch niet eenvoudig. In het verleden werd de grond rond de gebouwen gratis overgedragen aan de gemeente, terwijl Woontrots eigenaar bleef van de gebouwen. Voor een herontwikkeling moeten die gronden tijdelijk opnieuw aan Woontrots worden overgedragen en daarna weer terugkeren naar de gemeente. “Dat is een technische maar gekende procedure, die ook in andere projecten al werd toegepast”, aldus Mallants.

De timing van het project hangt samen met de werken in Kruisveld, waar momenteel 32 nieuwe sociale woningen in aanbouw zijn. Die zouden tussen april en juni 2027 klaar moeten zijn en kunnen dienen als tijdelijke verhuisoplossing voor de huidige bewoners van de Brackestraat. Als de gemeente haar goedkeuring verleent, kan de herontwikkeling nog binnen deze legislatuur starten. De effectieve werf wordt dan voorzien tussen 2028 en 2030.

Reactie oppositie

Bij de oppositie klinkt er ook kritiek op de aanpak. Gemeenteraadslid Carine Pin (PRO Kraainem) vindt dat tijdens eerdere besprekingen in de gemeenteraad te veel vragen onbeantwoord bleven, onder meer over eigendomsstructuren, procedures en kosten. Ze wil het dossier grondig bespreken in een gemeenteraadscommissie en wil ook alternatieven, zoals erfpacht, onderzocht zien. “Zeker voor een financieel kwetsbare gemeente is het essentieel om zulke projecten tot in detail te analyseren”, besluit ze.