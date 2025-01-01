Burgemeester van Kraainem Bertrand Waucquez

Meerjarenplan Kraainem: tax shift voor stabielere en duurzame inkomsten

De gemeenteraad van Kraainem keurde voor de kerstvakantie het meerjarenplan 2026-2031 goed. De meerderheid Kraainem-Unie (12 stemmen) stemde voor het plan, terwijl de oppositie MR-Défi en Pro-Kraainem zich ertegen verzette (10 stemmen tegen, 1 onthouding). “We zijn trots op dit evenwichtige en toekomstgerichte plan dat we samen voor Kraainem hebben ontwikkeld,” zegt burgemeester Bertrand Waucquez. “Het legt de grote lijnen vast, maar blijft flexibel. Jaarlijkse herzieningen zullen ons in staat stellen om ons beleid aan te passen aan de realiteit op het terrein.” In het meerjarenbeleidsplan zijn de bouw van een nieuwe school voor GBS De Klimboom, een versterkt politiekader en de rationalisering van het gemeentelijk patrimonium opgenomen.

Kraainem voert ook een tax shift door om de gemeente stabielere en duurzamere inkomsten te garanderen. "De verhoging van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (van 598 naar 695) en de verlaging van de gemeentelijke personenbelasting (van 7,5% naar 7%) maken onze inkomsten minder volatiel en minder afhankelijk van externe factoren. Deze belastingverschuiving verlicht de fiscale druk op arbeid door die druk lichtjes te verschuiven naar eigendom," klinkt het bij meerderheidspartij Kraainem-Unie. De belastingen blijven nog altijd onder de Vlaamse gemiddelden.

Een visie voor de toekomst

“We willen blijven bouwen aan een inspirerende en veerkrachtige gemeente, die de uitdagingen van de toekomst het hoofd kan bieden, met een constructieve en respectvolle houding ten opzichte van iedereen. Dit plan houdt rekening met bepaalde beslissingen die op federaal niveau zijn genomen, waaronder de nieuwe regelgeving met betrekking tot langdurige werkloosheid”, zegt Damien Filippi, voorzitter van het OCMW.

Meer details volgen in de komende weken. Het gemeentebestuur geeft inwoners alvast nog een advies mee: "We raden u aan om u goed te informeren, uw bronnen te controleren en de nodige afstand te nemen ten opzichte van vaak uit de context gerukte commentaar op sociale media."

