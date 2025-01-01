Meerjarenplan Kraainem: tax shift voor stabielere en duurzame inkomsten

Kraainem voert ook een tax shift door om de gemeente stabielere en duurzamere inkomsten te garanderen. "De verhoging van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (van 598 naar 695) en de verlaging van de gemeentelijke personenbelasting (van 7,5% naar 7%) maken onze inkomsten minder volatiel en minder afhankelijk van externe factoren. Deze belastingverschuiving verlicht de fiscale druk op arbeid door die druk lichtjes te verschuiven naar eigendom," klinkt het bij meerderheidspartij Kraainem-Unie. De belastingen blijven nog altijd onder de Vlaamse gemiddelden.

Een visie voor de toekomst

“We willen blijven bouwen aan een inspirerende en veerkrachtige gemeente, die de uitdagingen van de toekomst het hoofd kan bieden, met een constructieve en respectvolle houding ten opzichte van iedereen. Dit plan houdt rekening met bepaalde beslissingen die op federaal niveau zijn genomen, waaronder de nieuwe regelgeving met betrekking tot langdurige werkloosheid”, zegt Damien Filippi, voorzitter van het OCMW.

Meer details volgen in de komende weken. Het gemeentebestuur geeft inwoners alvast nog een advies mee: "We raden u aan om u goed te informeren, uw bronnen te controleren en de nodige afstand te nemen ten opzichte van vaak uit de context gerukte commentaar op sociale media."