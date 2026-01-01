Start proces tegen witwasbende: "Een heel zware vordering"

In 2022 komt de politie via een melding van het CFI aan de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde de bende op het spoor. De bende dient als draaischijf tussen criminele organisatie met heel wat geld en ondernemingen - vooral in de bouwsector - die met dat geld hun werknemers in het zwart uitbetalen. De criminelen riskeren tot 10 jaar cel en tot 1,6 miljoen euro boete.

Volgens Barabara Huylebroek, de advocaat van een bendekopstuk die tien jaar cel riskeert, is de vordering erg zwaar. "Niet alleen de gevangenisstraf, maar ook de verbeurdverklaring die gevraagd wordt, het beroepsverbod en de boete", zegt Huylebroek. "Het is niet geheel onverwacht. Mijn cliënt wordt beschouwd als de zogenaamde leider. We zullen zien wat het gaat geven."

De advocaat pleit voor een mildere straf. “Mijn cliënt heeft van meet af aan meegewerkt aan het onderzoek en uitgebreide verklaringen afgelegd”, zegt Huylebroek. "Mijn cliënt en deze hele organisatie fungeerden als tussenpersoon, maar ik stel vast dat de ‘leveranciers’ van het geld hier niet staan, net zomin als de legitieme bedrijven die hun personeel in het zwart blijven uitbetalen. Die worden niet vervolgd, laat staan dat ze zelfs maar zijn onderzocht."