Politie schiet man neer die in Kraainem met mes uithaalt naar agenten

Het incident deed zich voor rond 17.30 uur. “De politie van de zone WoKra (Wezembeek-Oppem/Kraainem) werd opgeroepen voor een man die met een mes op straat rondliep. Toen de agenten arriveerden wilde hij hen met het mes aanvallen”, bevestigt woordvoerster Lieve Chrispeels van het parket Halle-Vilvoorde. “De politie riep de verdachte meermaals op om het mes te laten vallen, maar die gaf geen gehoor aan de oproep. Om de man te ontwapenen werd nadien pepperspray gebruikt, maar ook dat lukte niet. De man bleef uithalen met het mes. Uiteindelijk loste de politie een schot."

Het schot raakte de man in de arm. “De verdachte werd ter plaatse verzorgd en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was nooit in levensgevaar”, benadrukt Chrispeels.

Over de omstandigheden die tot het incident hebben geleid, is voorlopig nog weinig bekend. “De verdachte moet nog verhoord worden, het onderzoek loopt dus nog volop. Meer informatie kan er voorlopig niet gegeven worden", klinkt het.