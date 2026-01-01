180 jobs op de tocht bij Krëfel: “Vijf winkels sluiten, reorganisatie hoofdzetel in Grimbergen”

Krëfel heeft vandaag aan de ondernemingsraad een plan bekendgemaakt waarmee het de activiteiten een nieuw elan wil geven. Daarbij hoort wel de sluiting van vijf structureel niet-rendabele winkels en een reorganisatie van de logistiek en hoofdzetel in Grimbergen. Dat kan gevolgen hebben voor 180 van de ongeveer 1.100 medewerkers in totaal.

“Ik besef dat deze aankondiging hard aankomt bij de medewerkers en hun gezin die door deze ontslagen getroffen zouden worden”, zegt Vincent Nolf, CEO van Krëfel. “Door dit plan werken we ook aan de toekomst van vele andere gezinnen die afhankelijk zijn van Krëfel. We willen een constructieve dialoog aangaan met onze sociale partners en hopen - als het plan bevestigd wordt - passende oplossingen te kunnen vinden in het belang van alle betrokken medewerkers.”

Welke vijf winkels Krëfel wil sluiten, is voorlopig nog niet bekend. De groep wil 64 andere winkels versterken en zich meer focussen op het digitale. “Het plan bevat ook investeringen in een nieuw kassasysteem en het winkelconcept om de economische prestaties en aantrekkelijkheid van de winkels te verbeteren”, zegt Nolf. “We ondernemen vandaag actie om ons concurrentievermogen te versterken en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.”

“De initiatieven die we in het verleden genomen hebben om de verkoop te stimuleren en de kosten te beheersen, waren ontoereikend om weer winstgevend te worden. Zonder ingrijpende aanpassingen wordt het voortbestaan van het bedrijf bedreigd”, besluit Nolf.

In overeenstemming met de wet-Renault begint vandaag de informatie- en consultatiefase met de personeelsvertegenwoordigers. De eerste ontslagen zouden plaatsvinden vanaf het tweede kwartaal van 2026.