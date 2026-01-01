De portestmars van 'Red Ter Borre' trekt door de Grimbergse straten.
© Joris Herpol

Meer dan 3.500 handtekeningen voor 'Red Ter Borre': "Wel een kerntaak van de gemeente"

Het actiecomité 'Red Ter Borre' dat strijdt voor het behoud van de serviceflats Ter Borre in Grimbergen verzamelde 3.526 handtekeningen. Grimbergen wil de vijfentwintig serviceflats sluiten omdat het niet tot de kerntaken van een gemeente, zegt burgemeester Bart Laeremans.

In colonne trokken de actievoerders van 'Red Ter Borre' naar het gemeentehuis van Grimbergen eerder deze week, een initiatief van de Grimbergse oppositiepartijen. Ze verzamelden handtekeningen tegen de sluiting van de serviceflats Ter Borre in Strombeek en overhandigden de petitie aan burgemeester Bart Laeremans.

"Ter Borre is het kloppend hart van Strombeek en mag niet verkocht worden", zegt de voorzitter van het actiecomité 'Red Ter Borre', Eddie Boelens (Vooruit+Groen). "Het is de vaste thuis voor veel seniorenverenigingen en voorziet elke dag activiteiten voor meer dan 100 mensen. Ter Borre is laagdrempelig en betaalbaar, iedereen is er welkom. Senioren die heel hun leven in Strombeek wonen, worden verplicht om elders een andere stek te zoeken, wellicht tegen een hogere prijs. De zorg voor senioren en investeren in het gemeenschapsleven is voor ons wel een kerntaak van de gemeente.”

Daarin verschillen de oppositie en het actiecomité van mening met het gemeentebestuur, dat bij de opmaak van de meerjarenbegroting een kerntakendebat voerde. "De vernieuwing van Ter Borre zou 6 miljoen euro kosten”, zegt burgemeester Bart Laeremans. “De sluiting is het gevolg van het kerntakendebat dat we voerden. We gaan de bewoners helpen in hun zoektocht naar een nieuwe woonst. We hebben niet alleen de belastingen verhoogd, maar moeten dus ook besparen. We zijn nog één van de weinige gemeenten die nog serviceflats uitbaten.”

