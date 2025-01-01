Grimbergen verhoogt gemeentelijke belastingen fors: “Daartegenover staan 100 miljoen euro aan investeringen”
Grimbergen voert een forse belastingverhoging door. Die is volgens de meerderheid noodzakelijk om de kerntaken te kunnen blijven uitvoeren. Tegelijk wordt er bespaard op diensten, onder andere door het niet vervangen van personeelsleden die met pensioen gaan. De gemeente gaat ook gemeentelijke eigendommen verkopen, maar daarentegen staan wel zowat 100 miljoen euro aan investeringen de komende jaren.
Het meest opvallende dat in het oog springt in het meerjarenplan dat Grimbergen voorstelde, is de forse verhoging van de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. “Concreet wordt de personenbelasting opgetrokken van 6,8% naar 7,4%”, meldt de meerderheid. “De Vlaamse mediaan bedraagt 7,5%. De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden opgetrokken van 620 naar 800; de Vlaamse mediaan bedraagt 882. Vele lokale besturen deden dit eerder al, nu wordt het ook in Grimbergen onafwendbaar om onze kerntaken te kunnen uitvoeren.”
Die kerntaken worden verwoord in het nieuwe meerjarenplan ‘zuurstof voor de toekomst’. “In de vorige legislatuur waren er elf overschrijdingen van de spilindex, wat leidde tot een loonsverhoging van het personeel van 24,3%”, zegt schepen van Financiën Trui Olbrechts. “Zonder extra aanwervingen verhoogde de personeelskost op die manier alsof er honderd extra medewerkers werden aangetrokken. De inval van Rusland in Oekraïne zorgde dan weer voor stijgende energieprijzen en ook de bouwtarieven gingen omhoog. Allemaal factoren die resulteren in bijkomende uitgaven, terwijl de inkomsten daarentegen lang niet aan hetzelfde tempo stegen.”
“Zonder extra aanwervingen verhoogde de personeelskost alsof er honderd extra medewerkers werden aangetrokken. Dat legt een grote druk op onze financiële toestand. We moeten dus naar een slanker personeelsbestand evolueren en doen dit vooral door mensen die met pensioen gaan, niet te vervangen."
Grimbergen gaat ook enkele gemeentelijke eigendommen verkopen, zoals bijvoorbeeld het Jeugd Ontmoetingscentrum De Witte Villa. “Grimbergen zal zich terugplooien tot zijn kerntaken”, zegt burgemeester Bart Laeremans. “Dat betekent een toegankelijke dienstverlening aanbieden, maar we zullen dat met een slanker personeelsbestand moeten doen om de kosten onder controle te houden. Mensen die met pensioen gaan, zullen daarom niet vervangen worden. We zetten tegelijkertijd ook in op digitalisering en professionalisering.”
De gemeente herbekijkt ook haar rol in de ouderenzorg en het onderwijs en bekijkt of er publieke-private samenwerkingen mogelijk zijn voor woonzorgcentrum Ter Biest. De gemeente wil evolueren van actor naar regisseur. Dat houdt in: minder rechtstreeks zelf uitvoeren maar meer inzetten op samenwerken, ondersteunen en bewaken. Eerder werd ook al de uitbreiding van het gemeentehuis deels geschrapt om budgettaire redenen. Tegenover dit alles staan de komende jaren wel 100 miljoen euro aan investeringen.
“We voorzien wel een nieuw Sociaal Huis op de site van het cultuurcentrum, binnenkort openen we daar het politiesteunpunt en we realiseren ook een nieuwe bibliotheek in de Sint-Amanduskerk in Strombeek-Bever” zegt schepen Trui Olbrechts. “Daarnaast werken we de erfgoedprojecten af, zoals de Liermolen en zetten we stevig in op nieuwe fietspaden langs de verbindingswegen. We blijven dus zeker ambitieus, ook voor investeringen in jeugd, sport, cultuur en senioren.”