Grimbergen verhoogt gemeentelijke belastingen fors: “Daartegenover staan 100 miljoen euro aan investeringen”

Grimbergen gaat ook enkele gemeentelijke eigendommen verkopen, zoals bijvoorbeeld het Jeugd Ontmoetingscentrum De Witte Villa. “Grimbergen zal zich terugplooien tot zijn kerntaken”, zegt burgemeester Bart Laeremans. “Dat betekent een toegankelijke dienstverlening aanbieden, maar we zullen dat met een slanker personeelsbestand moeten doen om de kosten onder controle te houden. Mensen die met pensioen gaan, zullen daarom niet vervangen worden. We zetten tegelijkertijd ook in op digitalisering en professionalisering.”

De gemeente herbekijkt ook haar rol in de ouderenzorg en het onderwijs en bekijkt of er publieke-private samenwerkingen mogelijk zijn voor woonzorgcentrum Ter Biest. De gemeente wil evolueren van actor naar regisseur. Dat houdt in: minder rechtstreeks zelf uitvoeren maar meer inzetten op samenwerken, ondersteunen en bewaken. Eerder werd ook al de uitbreiding van het gemeentehuis deels geschrapt om budgettaire redenen. Tegenover dit alles staan de komende jaren wel 100 miljoen euro aan investeringen.

“We voorzien wel een nieuw Sociaal Huis op de site van het cultuurcentrum, binnenkort openen we daar het politiesteunpunt en we realiseren ook een nieuwe bibliotheek in de Sint-Amanduskerk in Strombeek-Bever” zegt schepen Trui Olbrechts. “Daarnaast werken we de erfgoedprojecten af, zoals de Liermolen en zetten we stevig in op nieuwe fietspaden langs de verbindingswegen. We blijven dus zeker ambitieus, ook voor investeringen in jeugd, sport, cultuur en senioren.”