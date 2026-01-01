Nog 1 keer feest in oude witloofveiling van Kampenhout

Nog 1 keer feest in oude witloofveiling van Kampenhout voor gebouw tegen de vlakte gaat

Nog even en dan start de afbraak van de witloofveiling in Kampenhout. Voor dat gebeurt, wordt er vandaag nog één keer feest gevierd in het voor Kampenhout iconisch gebouw.

In het gebouw werd vroeger witloof verhandeld door 250 witloofboeren. Binnenkort verdwijnt de veiling om plaats te maken voor een woonboulevard en een zwembad.

De oude witloofveiling vormt vandaag het decor voor heel wat activiteiten. Vanmiddag staat alles in het teken van kinderen en gezinnen. Er is onder meer de witloofjogging- en wandeling. Er worden ook oude filmpjes getoond zodat mensen een beeld krijgen van hoe het eraan toe ging op de witloofveiling die Kampenhout groot heeft gemaakt.

’s Avonds is er dan het bal van de burgemeester dat voor de eerste keer in de veiling georganiseerd wordt. De opbrengst ervan gaat naar de scholen in Kampenhout. Doel is om met het geld het vervoer te betalen dat nodig is om de leerlingen te kunnen laten zwemmen. Dat in afwachting van het nieuwe zwembad dat eraan komt.

