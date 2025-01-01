Meerjarenplannen Wezembeek-Oppem, Steenokkerzeel en Kampenhout: doorgaan op hetzelfde elan

Wezembeek-Oppem

In faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem wil het gemeentebestuur deze legislatuur 27 miljoen euro investeren, voornamelijk in de vernieuwing van het rioleringsstelsel. Daarnaast voorziet Wezembeek-Oppem de heraanleg van de wijk Ban-Eik en de vernieuwing van de sportsite in de Sportpleinstraat. Ook komt er een kinderdagverblijf in het voormalige Passionistenklooster Vosberg.

Steenokkerzeel

Ook in Steenokkerzeel slokt de vernieuwing van straten en riolering, net als de vergroening van de gemeente en de duurzame renovatie van de gemeentelijke gebouwen het leeuwendeel van het investeringsbudget van 20 miljoen euro op. Bovendien komt er een nieuwe gemeentelijk loods.

Kampenhout

Met een investering van 27 miljoen euri wil het Kampenhoutse gemeentebestuur op hetzelfde elan doorgaan. Behalve het intergemeentelijk zwembad op de voormalige witloofveiling, de splinter onder de vingernagel, staat ook een klein woon-winkel-werkproject op de site van het oude gemeentehuis en nieuwe woningen op de Vitussite op de planning. Daarmee wil Kampenhout inzetten op betaalbaar wonen in de gemeente.