Halle neemt eerbetoon aan Paul Severs op in meerjarenplan: "Zette Halle vijf decennia op de kaart"

Severs' zoon Christophe koestert al een tijdje plannen om zijn vader eer te bewijzen. "Er waren na zijn dood in 2019 onder andere tributes en concerten voorzien, maar het merendeel daarvan is spijtig genoeg door corona destijds geannuleerd", laat Christophe weten. "Mijn grootste plan, een standbeeld van mijn vader in Halle, heb ik echter nooit losgelaten en zal eindelijk werkelijkheid worden."

Of het een standbeeld of een buste wordt en waar en wanneer het eerbetoon komt, is nog niet concreet. Maar het eerbetoon aan Paul Severs staat wel in de meerjarenplanning van de Zennestad. "Hij is een icoon van onze stad", zegt schepen van Cultuur Jeroen Hofmans. "We willen hem eren en actueel houden."

"Hij verdient zo'n eerbetoon omdat hij gedurende vijf decennia Halle op de kaart zette", zegt Christophe Severs. Severs trok naar de stad met een online petitie waar hij heel wat positieve reacties op heeft gekregen. Die golf van sympathie wil Severs gebruiken voor het eerbetoon. "Ik kan vertellen dat wij ook eigen middelen en crowdfunding zullen inzetten," zegt Christophe. "Zo wordt het een project voor en door de Hallenaren, zonder een financiële druk te worden voor de inwoners en het bestuur."