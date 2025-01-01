Interactieve maquette dompelt Prinsenbos in Lembeek onder in kerstsfeer: "Geeft wat kleur"

Frank uit Lembeek is gepassioneerd door programmeren, pneumatica, elektriciteit en mechanica. Daarom maakt hij met Halloween en Kerstmis een interactieve maquette. Deze keer is het thema 'Drie om te zien'. "Het zijn drie verschillende bands die een liedje komen zingen", zegt Frank. "Een rondje duurt zo'n eertig à vijfenveertig seconden en bij elke band is er wel een special effectje bij zodanig dat het ook een beetje een grappige tint krijgt."

In het dagelijks leven slaat Frank de brug tussen de techniekers van morgen en Colruyt Technics, waar hij werkt. Ook met deze maquette hoopt hij jonge mensen - zoals zijn buren Briek en Jacoba - warm te maken voor techniek. "Eerst en vooral ik doe het graag zelf. Het is mooi meegenomen dat ik andere mensen daarmee ook kan prikkelen", zegt Frank. "Niet alleen voor techniek, maar ook om dingen voor hun huis te zetten. Het geeft wat kleur in het dorp."

Franks kunststukjes lokken steeds heel wat kijklustigen. Dat er veel volk voor zijn deur staat, deert hem niet. "Integendeel zelfs", zegt Frank. "Soms zit ik binnen en schiet het decor in gang en dan hoor ik gelach of dat iemand mee aan het dansen of roepen is.... Da's een geweldig gevoel. Daarvoor doe ik het eigenlijk."

Je kan nog van Franks kerstmaquette genieten tot na de Feesten. "De kerstliedjes aanpassen naar Nieuwjaarsliedjes duurt niet lang", besluit Frank.