Schoonmaakrobot AZ Sint-Maria

AZ Sint-Maria zet innovatieve poetsrobots in voor nog meer hygiëne

Het AZ Sint-Maria heeft er sinds kort twee collega's bij die de schoonmaakteams extra ondersteuning bieden. Het gaat om twee geavanceerde poetsrobots die elke nacht 4.000 m² ziekenhuisruimte reinigen. Ze klaren die klus op een duurzame en efficiënte manier, dankzij hun zuinig waterverbruik en hun vermogen om grote oppervlakken systematisch aan te pakken. Door de hulp van de robots krijgt de poetsdienst van het ziekenhuis meer tijd voor schoonmaakwerk van patiëntenkamers.

De poetsrobots zijn klein, compact en zelfstandig. Elke avond en nacht nemen ze verdieping -1 en verdieping 0 van het ziekenhuis voor hun rekening, goed voor zo’n 4.000 m² ziekenhuisruimte. Daarbij navigeren ze langs obstakels, reageren ze interactief op voorbijgangers en vinden ze moeiteloos hun weg terug naar het laadstation. Ze zijn bovendien ‘op afroep’ inzetbaar. Vanop afstand kunnen ze meteen worden ingeschakeld worden wanneer extra schoonmaak nodig is.

Hun komst is voor het AZ Sint-Marie opnieuw een stap vooruit op het vlak van duurzaamheid. De robots gebruiken minder water en minder schoonmaakproduct dan klassieke toestellen, wat de ecologische voetafdruk van het ziekenhuis verkleint. Met de investering behoort AZ Sint-Maria tot de eerste ziekenhuizen in Vlaanderen die dit soort van innovatieve poetsrobots op deze schaal inzetten. "Technologie en menselijke expertise gaan zo hand in hand en dat op een bijzonder praktische én blinkende manier," klinkt het bij het ziekenhuis.

