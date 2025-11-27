AZ Sint-Maria zet innovatieve poetsrobots in voor nog meer hygiëne

De poetsrobots zijn klein, compact en zelfstandig. Elke avond en nacht nemen ze verdieping -1 en verdieping 0 van het ziekenhuis voor hun rekening, goed voor zo’n 4.000 m² ziekenhuisruimte. Daarbij navigeren ze langs obstakels, reageren ze interactief op voorbijgangers en vinden ze moeiteloos hun weg terug naar het laadstation. Ze zijn bovendien ‘op afroep’ inzetbaar. Vanop afstand kunnen ze meteen worden ingeschakeld worden wanneer extra schoonmaak nodig is.

Hun komst is voor het AZ Sint-Marie opnieuw een stap vooruit op het vlak van duurzaamheid. De robots gebruiken minder water en minder schoonmaakproduct dan klassieke toestellen, wat de ecologische voetafdruk van het ziekenhuis verkleint. Met de investering behoort AZ Sint-Maria tot de eerste ziekenhuizen in Vlaanderen die dit soort van innovatieve poetsrobots op deze schaal inzetten. "Technologie en menselijke expertise gaan zo hand in hand en dat op een bijzonder praktische én blinkende manier," klinkt het bij het ziekenhuis.