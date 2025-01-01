Franse gangster en zijn ouders moeten worden opgegraven in onderzoek naar Bende van Nijvel

Bij de aanslagen van de Bende tussen 1982 en 1985 vielen 28 doden. Acht daarvan bij overvallen in Beersel, Halle en Overijse. Bij gebrek aan sporen werd de speurtocht naar de daders stilgelegd, maar nu wordt het onderzoek nieuw leven ingeblazen.

Concreet wil men nagaan of de Franse broers Xavier en Thierry Sliman gelinkt kunnen worden aan de Bende van Nijvel. Die pleegden verschillende zware overvallen in Noord-Frankrijk in dezelfde periode als die waarin de Bende van Nijvel actief was. Die broers zijn intussen overleden.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling beval eerst om het stoffelijk overschot van de moeder van de Franse gangsters op te graven om haar DNA te vergelijken met DNA-sporen die in het onderzoek zijn aangetroffen. Nu wordt ook gevraagd om de lichamen van Xavier Sliman en zijn vader op te graven. Thierry Sliman is gecremeerd.