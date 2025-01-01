Hallenaar Carsten Carlier manager Non-Sports bij RSCA Futsal: "Commercieel en organisatorisch luik ontwikkelen"

RSCA Futsal pakt uit met een opvallende transfer naast het futsalparket. Carsten Carlier maakt de overstap van eersteklasser FCV Dender en komt bij paars-wit als Non-Sports Manager.

Van FCV Dender naar de top van het nationale Futsal, voor Hallenaar Carsten Carlier was de keuze snel gemaakt. “Als Hallenaar heb ik de ploeg al vaak aan het werk gezien", zegt Carlier. "Toen de ploeg nog als Halle-Gooik bestond, was ik frequent aanwezig als supporter in De Bres. Wanneer ik in contact kwam met voorzitter Martin Baert, was de keuze voor RSCA Futsal snel gemaakt.”

Carlier wil als Non-Sports Manager de resultaten van RSCA Futsal ook naast het futsalparket doortrekken. “Mijn voornaamste taak zal zijn om het commerciële en organisatorische luik van deze club verder te ontwikkelen", zegt Carlier. "Met de Business Club is daar alvast een solide basis voor. De ambitie moet zijn om op termijn ook op extra-sportief vlak een grote speler in Europa te worden.”

Onder andere het beheer van de multifunctionele VIP-ruimte van RSCA Futsal krijgt Carlier in handen.

Meest bekeken

Samenleving

Gezin ontsnapt aan woningbrand in Wolvertem: "Rookmelders redden levens"

Mobiliteit

NMBS breidt treinaanbod in de regio uit: "Enorm veel vraag"

maa 1 dec
Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair
Samenleving

Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair: “Eén van de gezelligste activiteiten van het jaar”

zon 30 nov
NOVA Asse-Mollem klopt Leeuwkens Teralfene en is leider in 2e provinciale A
Sport

NOVA Asse-Mollem klopt Leeuwkens Teralfene en is leider in 2e provinciale A

zon 30 nov
Sport

VBT Machelen alleen leider in 3e nationale C na winst in topper tegen Balen

Meer nieuws uit de regio

Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw houden grote rampoefening in woonzorgcentrum
Samenleving

Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw houden grote rampoefening in woonzorgcentrum

zat 29 nov
Vooruit Halle organiseert inzamelactie voor Centrum Menswelzijn
Samenleving

Vooruit Halle organiseert inzamelactie voor Centrum Menswelzijn: “Steeds minder supermarkten schenken voeding”

zat 29 nov
Sporten en smullen in het Pajottenland tijdens Pajot Trail & Taste
Sport

Sporten en smullen in het Pajottenland tijdens Pajot Trail & Taste in en rond Roosdaal

zon 30 nov
Sport
Samenleving

Belleheide ontvangt internationaal specialsfutsaltoernooi: "Laten zien wat inclusie is"

Mobiliteit

NMBS breidt treinaanbod in de regio uit: "Enorm veel vraag"

maa 1 dec