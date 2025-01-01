Hallenaar Carsten Carlier manager Non-Sports bij RSCA Futsal: "Commercieel en organisatorisch luik ontwikkelen"

Van FCV Dender naar de top van het nationale Futsal, voor Hallenaar Carsten Carlier was de keuze snel gemaakt. “Als Hallenaar heb ik de ploeg al vaak aan het werk gezien", zegt Carlier. "Toen de ploeg nog als Halle-Gooik bestond, was ik frequent aanwezig als supporter in De Bres. Wanneer ik in contact kwam met voorzitter Martin Baert, was de keuze voor RSCA Futsal snel gemaakt.”

Carlier wil als Non-Sports Manager de resultaten van RSCA Futsal ook naast het futsalparket doortrekken. “Mijn voornaamste taak zal zijn om het commerciële en organisatorische luik van deze club verder te ontwikkelen", zegt Carlier. "Met de Business Club is daar alvast een solide basis voor. De ambitie moet zijn om op termijn ook op extra-sportief vlak een grote speler in Europa te worden.”

Onder andere het beheer van de multifunctionele VIP-ruimte van RSCA Futsal krijgt Carlier in handen.