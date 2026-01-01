Blue Monday wordt Pink Monday in Roosdaal: "Heb heel veel gehad aan alle collega’s"

De gemeente Roosdaal trakteert zijn medewerkers op een lekker tussendoortje. Met de traktatie wil de gemeente van de blauwste maandag van het jaar Pink Monday maken om borstkanker op de werkvloer bespreekbaar te maken. "Ik vind dat super", zegt Maggy Van Asbroeck. De adminstratief medewerker bij de gemeente is zelf borstkankerpatiënt geweest. "Ik heb heel veel gehad aan alle collega’s en de bestuursleden, die waren allemaal begaan met mij en dat heeft mij ook enorm deugd gedaan."

Behalve de traktatie is er ook educatief materiaal aanwezig. Zo kan iedereen voelen wat de symptomen van borstkanker zijn want één op de acht vrouwen wordt getroffen door de ziekte. Een knobbeltje herkennen is belangrijk weet ook Maggy. "Had ik het zelf niet gevoeld dan verlies je tijd", zegt Maggy. "I denk nu wel dat er collega’s zullen zijn die eens rapper controle gaan doen, ik hoop het."

De gemeente Roosdaal toont zich graag als een gemeente die bewust omgaat met slopende ziektes. "We zetten ons als lokaal bestuur ook in voor andere acties zoals Kom op Tegen Kanker", zegt burgemeester Wim Goossens. "Tussendoor organiseren we ook een sneukeltocht die heel wat geld opbrengt."