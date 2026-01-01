Steven Dillien van RSCA Futsal in actie

RSCA Futsal bekert door na vlotte overwinning

Het kostte RSCA Futsal gisterenavond weinig moeite om FT Sint-Niklaas opzij te zetten. Dankzij de overwinning bekert RSCA door.

RSCA Futsal weet FT Sint-Niklaas opzij te zetten. In Sint-Niklaas wint RSCA zonder veel poespas met 0-6. Met zes verschillende doelpuntenmakers is er sprake van een collectieve prestatie. De tegenstander in de volgende ronde wordt binnenkort geloot.

De komende weken ligt de nationale futsalcompetitie in ons land stil, want voor het eerst sinds 2024 neemt België deel aan het Europees Kampioenschap. In de voorlopige selectie zitten drie spelers van paarswit: Grello, Vanderheyden en Dillien. RealDev Vilvoorde levert met Qoli één speler. Op 23 januari beginnen de Rode Duivels aan hun toernooi. Ze zitten in een loodzware groep met Wit-Rusland, Spanje en gastland Slovenië. De twee beste landen van de groep stoten door naar de volgende ronde.

