Sporters met en zonder beperking spelen samen tijdens internationaal futsaltornooi in Roosdaal: “Christmas Cup is voorbeeld van échte inclusie"

Dit weekend vindt in sporthal Belleheide in Roosdaal een bijzonder sportief evenement plaats. G-sporters uit heel Europa komen samen voor een meerdaags internationaal unified futsaltornooi. Teams uit onder meer Letland, Hongarije en Finland reizen af naar onze regio om deel te nemen.

Ons land wordt vertegenwoordigd door twee Special Devils-selecties. De Christmas Cup is één van de grootste unified-futsaltornooien van Europa en staat garant voor sportieve strijd én hartverwarmende momenten. Zelfs internationaal blijft het niet onopgemerkt: in Gibraltar is het toernooi alvast groot nieuws.

"Met de Christmas Cup willen we tonen hoe sport, zelfs in onzekere tijden, mensen met heel uiteenlopende achtergronden verbindt. Unified sporten is de kern van wat inclusie is. In de unified teams spelen sporters met een beperking samen met teamgenoten zonder beperking. Ze dribbelen, vallen aan en vieren samen doelpunten. Het perfecte voorbeeld van hoe sport grenzen kan doorbreken en echte verbondenheid creëert”, zegt Dominique Dehaene, nationaal directeur bij Special Olympics Belgium.

Finales zorgen voor spanning en emotie

Vanmiddag vonden de finalewedstrijden plaats. In de A-poule stonden Letland en Hongarije tegenover elkaar. De spannende wedstrijd eindigde op 1-1, waarna Hongarije na strafschoppen de beker in ontvangst mocht nemen. In de B-poule trok Duitsland aan het langste eind na winst tegen Luxemburg.

Dit was de derde editie van de European Unified Futsal Christmas Cup van Special Olympics Belgium. De laatste editie vond plaats in 2023. De deelnemende ploegen van deze editie kwamen uit ons land, Duitsland, Letland, Denemarken, Gibraltar, Luxemburg, Finland, Hongarije, Frankrijk en Italië.

Sporters met en zonder beperking spelen samen in internationaal futsaltoernooi in Roosdaal

