Na nederlaag tegen Antwerpen wint RSCA Futsal makkelijk in Hasselt

Na de nederlaag in Antwerpen wist RSCA wat te doen. De eerste helft liep aanvankelijk stroef. Een waslijst aan geblesseerde en geschorste Brusselaars keek toe vanuit de tribunes. Pas na acht minuten stond de openingstreffer op het bord. Vanderheyden deed wat hij al jaren doet: scoren in de Hasseltse netten. Nu gebeurde datvoor het eerst in een paars-wit shirt. De gelijkmaker van Achalhi stierf op de paal. Yachou kreeg diep in de eerste helft zowaar de 1-1 op een dienblaadje, paars-wit mocht het doelkader dankbaar zijn. Op slag van rust zorgde Tarakanovs voor de geruststellende 0-2.

RSCA kwam met meer panache uit de kleedkamer. Op stilstaande fase diepte Grello meteen uit tot 0-3. Hasselt trakteerde Anderlecht meteen op een koekje van eigen deeg; Achalchi trapte zijn vrije trap rechtstreeks binnen. Rangel knalde al snel de 1-4 op de tabellen.

Plots ging het snel, Anderlecht voerde de defensieve druk op. In enkele minuten tijd verzoop Hasselt. De Limburgers gingen fysiek ten onder en kwamen nog amper over de middellijn. Grello liet de 1-5 optekenen na fraai defensief werk van Rakic. Een penseeltrek van Vandamme en een frommelgoal van Raul resulteerden in een 1-7-voorsprong.

De laatste Hasseltse noodrem om het tempo te breken was een vliegende keeper. Panes strafte het meteen af en zorgde voor de 1-8-score. Suet zette de in de laatste seconden de 1-9-eindcijfers op het bord.

“Deze partij voelde zowel als een thuis- als uitwedstrijd aan. Met de talrijke familie en bekende gezichten voelde het als een warm welkom. Hier winnen met Anderlecht was een mooie manier om 2025 af te sluiten. De trainingen lopen nu nog drie dagen door, nadien mogen we enkele dagen genieten van de feestdagen. Na Nieuwjaar volgt nog een competitiewedstrijd, daarna verschuift de focus naar het Europees kampioenschap met de nationale ploeg. Daar kijk ik alvast naar uit", klonk het bij Kenneth Vanderheyden na de match.