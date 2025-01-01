RSCA Futsal keert met lege handen terug uit Kazachstan

Hoopvolle eerste helft

RSCA Futsal is duidelijk niet helemaal naar Kazachstan afgezakt om zich te laten ringeloren. In de eerste helft zijn beide ploegen in evenwicht tot Rashit de thuisploeg na een corner op voorsprong brengt. RSCA moet dan even het spel ondergaan, maar krijgt wel een penalty. Grello mist vanop de stip.

Het is een kantelpunt in de eerste helft. RSCA heeft dan de bal, maar tot volwaardige kansen komt het nauwelijks tot RSCA-speler Edu de bal hard tegen de netten knalt. Niet veel later mag Grell zich nog eens achter de bal zetten. De tweede penalty van de wedstrijd weet hij feilloos te scoren. Vlak voor de rust moet diezelfde Grello wel nog eens aan de noodrem trekken wanneer Kairat Almaty de bal verovert en snel kan counteren over links.

Zo gaan de ploegen rusten bij 1-2 en is er nog hoop voor paars-wit.

Anderlecht gaat all in

Even kan paars-wit die hoop vasthouden. Aan het begin van de tweede helft zijn beide ploegen elkaar waard. Tot Grello balverlies leidt en Orazov alleen voor Deivao komt. De Kazach blijft koel en legt de gelijkmaker binnen. De emoties lopen soms hoog op, ook op de bank. Iedereen veert op wanneer keeper Deivao aan de noodrem moet trekken om een doorgebroken Orazov af te stoppen. De Braziliaan krijgt een rood karton onder de neus. Invaller Giovanni Danti redt de meubelen door de penalty te stoppen.

Kansen zijn er weinig, tot de keeper van Almaty de bal buiten het strafschopgebied pakt en RSC Anderlecht een vrijschop krijgt. Grello krijgt de bal niet tegen de netten. Paars-wit gaat dan maar all in. Rakic doet de keeperstrui aan en speelt vliegende keeper, met alle gevolgen van dien. Bij de 3-2 staat Rakic wel in doel, maar Orazov knalt de bal onhoudbaar tegen de netten. Bij de 4-2 is Rakic nergens te bekennen wanneer de doelman van Almaty uittrapt.

In de slotseconden maakt Dillien vanop 10 meter nog de aansluitingstreffer, maar één tegenaanval later herstelt Athirsson Silva de voorsprong van de thuisploeg. 5-3 is de eindstand.

Weggegeven in de thuiswedstrijd

RSCA Futsal ligt uit de Champions League. De vier doelpunten die nodig waren, kwamen nooit in het vizier. Toch heeft RSCA vandaag, in tegenstelling tot de thuiswedstrijd, getoond dat het zijn voet kan zetten naast de verliezende finalist van vorig seizoen.