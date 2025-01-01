RSCA Futsal staat voor moeilijke opdracht tegen Kairat Almaty: "Moeten furieus starten"

In de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League Futsal staat RSCA Futsal vandaag voor een moeilijke opgave. In Kazachstan moeten de paars-witten met vier doelpunten verschil winnen van Kairat Almaty.

RSCA Futsal heeft de langste Europese verplaatsing in de clubgeschiedenis achter de rug. In het uiterste noordoosten van Kazachstan heeft Anderlecht nog één kans om zich naar de volgende ronde te voetballen.

In de eigen Alfasun Indoor Arena in Roosdaal leed RSCA Futsal een bittere nederlaag. In Almaty zal het moeilijk zijn om de 3-7-nederlaag goed te maken. Na de wedstrijd tegen Pilbo Bilzen had Stefan Rakic al begrepen wat van de spelers wordt verwacht in Kazachstan. "We hebben onze fouten uit de eerste match geanalyseerd en daaruit geleerd", zegt Rakic. "We zullen furieus moeten starten en dan kijken wat er nog mogelijk is in Kazachstan."

Om 16.00 uur Belgische tijd gaat de bal in Kazachstan aan het rollen.

