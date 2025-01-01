Sporten en smullen in het Pajottenland tijdens Pajot Trail & Taste in en rond Roosdaal

Sporten en smullen in het Pajottenland tijdens Pajot Trail & Taste

In het hart van het Pajottenland vindt vandaag de Pajot Trail & Taste plaats, een sportief evenement dat ook mikt op lekker eten. Lopers trotseren heuvels en paden waarna aan sporthal Belleheide in Roosdaal een ambachtelijke hamburger op hen wacht. Er nemen 750 sportievelingen deel.

Deelnemers aan de Pajot Trail & Taste doorkruisen vandaag het Pajottenland over gravelpaden, velden en boswegen. Met afstanden variërend van 5,5 km tot 23 km is er voor elk loopniveau een geschikte uitdaging. De langere afstanden bieden lopers een extraatje: een passage langs de iconische Zeppos-molen.

Culinaire afsluiter in Belleheide

Na de finish bij Belleheide Sports & More in Roosdaal is er de culinaire beloning: de 'Bell Burger'. Lotte Vingerhoets, eventmanager bij Keep on Running, benadrukt de unieke combinatie: "Als iemand mij vraagt wat mijn hobby’s zijn, dan is het antwoord simpel: lopen en lekker eten. Dat ik die twee nu in één event kan samenbrengen, is fantastisch!”

Bryan Herrezeel van Belleheide Sports & More vult aan: “Het Pajottenland heeft zoveel troeven: natuur, authenticiteit én smaak. Met dit event willen we laten voelen hoe sterk sport, streekbeleving en gastronomie elkaar versterken. Het is de eerste keer dat we dit met sporthal Belleheide organiseren en het smaakt naar meer."

