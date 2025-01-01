Archief 2025

‘Ixina Leeuw Oetingen p/b Lotto’ is de nieuwe naam van GP Oetingen: “Sterk deelnemersveld is nu al een zekerheid”

De volgende zes jaar zal de wielerwedstrijd GP Oetingen door het leven gaan onder de nieuwe naam ‘Ixina Leeuw Oetingen p/b Lotto’. Dat werd gisteren bekend gemaakt tijdens een persconferentie. De internationale vrouwenkoers is een UCI Pro Series-wedstrijd.

In juni werd al bekend dat de wedstrijd de volgende 6 jaar in Sint-Pieters-Leeuw zal starten en finishen in Oetingen.

Op 11 maart vindt de volgende editie plaats van de ‘Ixina Leeuw Oetingen p/b Lotto’. Zoals dit jaar start de wedstrijd voor dames in Sint-Pieters-Leeuw. “Dankzij de steun van Ixina en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kunnen we met nog meer ambitie verder bouwen aan de toekomst van onze koers. Voor ons als organisatie is dit een enorme stimulans om het evenement de komende jaren te blijven versterken”, zegt organisator Steven Christiaens.

Het parcours in Sint-Pieters-Leeuw wordt licht aangepast door wegenwerken, maar wijzigt amper. “We hebben een verlenging gekregen van onze Pro-status, wat bevestigt dat onze koers een vaste waarde is op de internationale kalender. De inschrijvingen voor de volgende editie verlopen bijzonder vlot. Op twee WorldTeams na mogen we rekenen op de deelname van alle andere dertien WorldTeams, aangevuld met alle ProContinentale ploegen en enkele sterke Continentale teams. Dat garandeert opnieuw een topdeelnemersveld”, aldus Christiaens.

Koersdirecteur Stijn De Bock en organisator Steven Christiaens

Meest bekeken

Politie haalt acht onverzekerde bussen uit het verkeer
Justitie
Samenleving

Politie haalt acht onverzekerde bussen uit het verkeer: “Bussen vervoerden kinderen naar school”

Politiecontrole
Justitie

Parketten Halle-Vilvoorde en Leuven stellen grens voor intrekking rijbewijs door rijden onder invloed scherper

don 27 nov
Frituur Kerkplein Zaventem
Samenleving

Geplande herinrichting Kerkplein komt er niet; gemeente zoekt nieuwe friturist

don 27 nov
Grimbergen sluit 25 serviceflats, bewoners reageren woedend
Samenleving
Politiek

Grimbergen sluit 25 serviceflats, bewoners reageren woedend: “Ze zullen ons hier op de laatste dag moeten buiten dragen”

Luisterhelden
Vlaamse Rand
Samenleving
Jeugd

Sint-Pieters-Leeuw pioniert met nieuw taalbevorderingsproject Luisterhelden

Meer nieuws uit de regio

Politie haalt acht onverzekerde bussen uit het verkeer
Justitie
Samenleving

Politie haalt acht onverzekerde bussen uit het verkeer: “Bussen vervoerden kinderen naar school”

Dieren voederen bij Het Snoezelhof
Samenleving
Jeugd
Onderwijs

Vlezenbeekse zorgboerderij 't Snoezelhof krijgt 3.000 euro van Socio-Cultureel Fonds Vic Anciaux

Luisterhelden
Vlaamse Rand
Samenleving
Jeugd

Sint-Pieters-Leeuw pioniert met nieuw taalbevorderingsproject Luisterhelden

Samenleving
Justitie

Zennevallei voert strijd tegen vuurwerk in eindejaarsperiode op: “Ook bezit van vuurwerk verboden”

din 25 nov
B-Phot Oetingen
Onderwijs

Eerstesteenlegging nieuwe STEAM-academie Oetingen begin 2026 gepland

maa 24 nov