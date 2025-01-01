‘Ixina Leeuw Oetingen p/b Lotto’ is de nieuwe naam van GP Oetingen: “Sterk deelnemersveld is nu al een zekerheid”

In juni werd al bekend dat de wedstrijd de volgende 6 jaar in Sint-Pieters-Leeuw zal starten en finishen in Oetingen.

Op 11 maart vindt de volgende editie plaats van de ‘Ixina Leeuw Oetingen p/b Lotto’. Zoals dit jaar start de wedstrijd voor dames in Sint-Pieters-Leeuw. “Dankzij de steun van Ixina en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kunnen we met nog meer ambitie verder bouwen aan de toekomst van onze koers. Voor ons als organisatie is dit een enorme stimulans om het evenement de komende jaren te blijven versterken”, zegt organisator Steven Christiaens.

Het parcours in Sint-Pieters-Leeuw wordt licht aangepast door wegenwerken, maar wijzigt amper. “We hebben een verlenging gekregen van onze Pro-status, wat bevestigt dat onze koers een vaste waarde is op de internationale kalender. De inschrijvingen voor de volgende editie verlopen bijzonder vlot. Op twee WorldTeams na mogen we rekenen op de deelname van alle andere dertien WorldTeams, aangevuld met alle ProContinentale ploegen en enkele sterke Continentale teams. Dat garandeert opnieuw een topdeelnemersveld”, aldus Christiaens.