Geplande herinrichting Kerkplein komt er niet; gemeente zoekt nieuwe friturist

Het is nog even wachten op het meerjarenplan van de gemeente Zaventem. Maar tijdens de gemeenteraad begin deze week werd wel duidelijk dat de geplande heraanleg van het Kerkplein er niet komt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De gemeente is namelijk op zoek naar een nieuwe uitbater voor de frituur en wil die een concessie van 6 tot 9 jaar aanbieden. Bij gemeenteraadslid Erik Rennen (N-VA) deed dat een belletje rinkelen, want eerder zocht de gemeente alleen frituristen die de zaak kortstondig wilden uitbaten in afwachting van de heraanleg van het plein. Tijdens de gemeenteraad bevestigde schepen Piet Ockerman (Open VLD) dat er geen budget voorzien is voor de vernieuwing van het Kerkplein en de herinrichtingsplannen dus worden opgeborgen.