Frituur Kerkplein Zaventem

Geplande herinrichting Kerkplein komt er niet; gemeente zoekt nieuwe friturist

Het is nog even wachten op het meerjarenplan van de gemeente Zaventem. Maar tijdens de gemeenteraad begin deze week werd wel duidelijk dat de geplande heraanleg van het Kerkplein er niet komt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De gemeente is namelijk op zoek naar een nieuwe uitbater voor de frituur en wil die een concessie van 6 tot 9 jaar aanbieden. Bij gemeenteraadslid Erik Rennen (N-VA) deed dat een belletje rinkelen, want eerder zocht de gemeente alleen frituristen die de zaak kortstondig wilden uitbaten in afwachting van de heraanleg van het plein. Tijdens de gemeenteraad bevestigde schepen Piet Ockerman (Open VLD) dat er geen budget voorzien is voor de vernieuwing van het Kerkplein en de herinrichtingsplannen dus worden opgeborgen.

Meest bekeken

Politiecontrole
Justitie

Parketten Halle-Vilvoorde en Leuven stellen grens voor intrekking rijbewijs door rijden onder invloed scherper

Samenleving
Politiek

Project KAZ maakt plaats voor Centrumschool in Londerzeel: "Nood is hoog"

woe 26 nov
Brandhofstraat Kapelle-op-den-Bos
Samenleving

Vrouw (73) overlijdt nadat ze in vijver sukkelt na avondje uit

Frituur Kerkplein Zaventem
Samenleving

Geplande herinrichting Kerkplein komt er niet; gemeente zoekt nieuwe friturist

Trekpaard Jérôme en zijn vaste begeleider Sam Stylemans
Groen
Vlaams-Brabant

Brabantse trekpaarden ruimen Laarbeek in Zemst

Meer nieuws uit de regio

De eerste steen van het nieuwe woonproject WOL U is gelegd
Wonen

Eerste steen voor 199 woningen en landschapspark in Woluwedal

Brussels Airport
Economie

Meer dan de helft van aankomende vluchten geschrapt op Brussels Airport, economische schade loopt verder op

din 25 nov
Justitie

Vandalen bekrassen 22 wagens: politie onderzoekt camerabeelden

din 25 nov
Lenneke Marelaan in Zaventem
Justitie

15 maanden cel met uitstel nadat kogel slaapkamer 15-jarig meisje doorboort

Mobiliteit

Man overlijdt na val over tractorsluis: "Verborgen onder een dikke laag bladeren"

don 20 nov