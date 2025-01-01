Parketten Halle-Vilvoorde en Leuven stellen grens voor intrekking rijbewijs door rijden onder invloed scherper

De parketten zetten extra in op aangepaste gevolgverlening. Bestuurders zonder antecedenten die minder dan 0,50 mg/l blazen, krijgen in Leuven de mogelijkheid tot het volgen van een cursus over de risico's van alcoholgebruik in het verkeer, in Halle-Vilvoorde de mogelijkheid tot het betalen van een minnelijke schikking.

Wie 0,50 mg/l of meer blaast of al antecedenten heeft, wordt gedagvaard voor de politierechtbank. Daar riskeren de overtreders boetes tot 16.000 euro, een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar en bijkomende maatregelen. Bij herhaling kan de rechter ook een alcoholslot of het opnieuw slagen in medische en psychologische testen opleggen.

Resultaten vorige BOB-campagne

Beide parketten kiezen resoluut voor een consequente handhaving. Waar de drempel vroeger enkel tijdens de BOB-campagnes tijdelijk werd verlaagd, geldt de nieuwe grens voortaan het hele jaar door. Tijdens de recente zomercampagne in Leuven werden 244 processen-verbaal door de politie opgesteld. De meeste bestuurders verschijnen in januari 2026 voor de politierechtbank; anderen kregen een alternatieve afhandeling via bemiddeling en maatregelen of een cursus opgelegd. In Halle-Vilvoorde werden tijdens de laatste campagnes in 2023 en 2024 respectievelijk 147 en 148 bestuurders gedagvaard voor de politierechtbank, de meesten tijdens een themazitting.

Met de strengere en uniforme aanpak willen beide parketten het bewustzijn rond rijden onder invloed vergroten en het aantal verkeersongevallen verder terugdringen.