Meer dan helft van de gemeenten krijgt klachten van inwoners rond taalgebruik in handelszaken: "Blijven inzetten op het Nederlands"

Klachten komen vooral uit de horeca, de kleinhandel, grootwarenhuizen en markten. Inwoners storen zich aan het ontbreken van Nederlands in klantencontacten, aan tweetalige affiches en soms ook aan de onwil van handelaars om Nederlands te spreken, stelt de bevraging van de provincie Vlaams-Brabant.

"Meer ondersteuning nodig"

Elf gemeenten voeren een specifiek beleid richting handelaars, zoals sensibiliseringsbrieven, folders en persoonlijke gesprekken. Zes gemeenten organiseren extra oefenkansen, zoals babbeltafels of de deelname aan de Week van het Nederlands. "Maar hoewel deze acties gewaardeerd worden, blijven de effecten vaak beperkt zichtbaar," klinkt het. De gemeenten vragen bijkomende ondersteuning, zowel inspiratie voor concrete acties als financiële middelen. Ze zijn daarbij vragende partij voor intergemeentelijke samenwerkingen.

“Deze bevraging toont dat het gebruik van het Nederlands in handelszaken voor veel inwoners en besturen een belangrijk thema is. Lokale initiatieven worden gewaardeerd, maar de vraag naar ondersteuning blijft groot. Vanuit de provincie willen we goede voorbeelden verspreiden zodat het Vlaamse karakter van onze regio wordt versterkt en anderstaligen kansen krijgen om Nederlands te leren en te gebruiken”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter. Eén van die goede voorbeelden, is supermarkt Albert Heijn in Ternat. Medewerkers worden daar actief aangespoord om Nederlands te leren én te gebruiken. “We zijn ervan overtuigd dat we als supermarktketen een belangrijke maatschappelijke rol kunnen spelen bij het ondersteunen van onze medewerkers met een andere moedertaal bij het leren van het Nederlands”, zegt Stephanie De Ceulaer HR Business voor de groep Partner Peeters-Govers.