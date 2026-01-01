Vlaanderen en Erfgoedstichting Vlaams-Brabant slaan handen in elkaar: "Aan hetzelfde erfgoedzeel trekken"

De regionale Erfgoedstichting Vlaams-Brabant (ERF) beheert verspreid over heel Vlaams-Brabant 20 erfgoedlocaties en is actief in 33 gemeenten en steden. Het portfolio van de Stichting is divers: van de citadel in Diest, tot de Warandepoort in Tervuren en het Kasteel van Huizingen. De Stichting werkt nauw samen met de lokale besturen, zet restauraties op poten en maakt het erfgoed zo toegankelijk mogelijk voor zoveel mogelijk mensen. Dat doet de Stichting ondertussen al enkele jaren, maar tot nu toe was er geen formele samenwerking met de Vlaamse Overheid.

Vlaanderen en de Erfgoedstichting Vlaams-Brabant (ERF) slaan nu voor het eerst de handen in elkaar. Er komt een formele overeenkomst om samen te werken rond enkele gedeelde doelstellingen, zoals zoveel mogelijk mensen ‘fier op dat van hier’ te maken door op erfgoedlocaties in de hele provincie het verhaal van Vlaanderen te vertellen. ERF zal ook samenwerken met het eveneens in Vlaams-Brabant actieve Herita - de ‘National Trust’ van Vlaanderen - om dubbel werk te vermijden en allemaal aan hetzelfde zeel te trekken. Op die manier wil Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) het werk van ERF extra ondersteunen, zodat het verhaal van Vlaanderen nog tastbaarder wordt voor Vlaams-Brabanders en bezoekers van over heel Vlaanderen en de wereld. Weyts maakte het nieuws bekend tijdens een bezoek aan het ruiterijcomplex in Park Drie Fonteinen in Vilvoorde, dat in de toekomst door de erfgoedstichting zal worden beheerd.

“Het verhaal van Vlaanderen is van ons allemaal en we kunnen dan ook beter allemaal samenwerken”, zegt minister Ben Weyts. “We willen zo min mogelijk versnippering en zoveel mogelijk goede samenwerking. Zeker omdat de Erfgoedstichting Vlaams-Brabant ervaring heeft in het beheren en openstellen van erfgoed. Alle Vlamingen zijn mede-eigenaar van ons erfgoed. Daarom wil Vlaanderen ons erfgoed zo open en toegankelijk mogelijk maken”. Gedeputeerde van Erfgoed Bart Nevens (N-VA) vult aan: "onze provinciale Erfgoedstichting ondersteunt steden en gemeenten bij erfgoeddossiers die steeds complexer worden”, zegt hij. “Met deze samenwerking met Vlaanderen versterken we die rol en kunnen we onze kennis en ervaring nog gerichter inzetten. Zo blijft ons erfgoed niet alleen beschermd, maar ook bruikbaar en zichtbaar voor iedereen."

