Toelichting van de provinciale campagne 'De politie rekruteert' die de vele tekorten bij de politie moest wegwerken

Provinciale campagne voor rekrutering politiemensen levert eerste resultaten op: tekorten dalen

In februari 2021 lanceerde de federale dienst van de gouverneur van Vlaams-Brabant het project ‘De politie rekruteert in Vlaams-Brabant’. Met alle 23 politiezones, federale politiediensten in de provincie, politieschool PIVO en de dienst Rekrutering en Selectie (DPRS) werden oplossingen gezocht voor het grote tekort aan politiemensen in onze provincie. Het doel was ambitieus: het tekort aan politiemensen terugbrengen tot maximaal 10% van het goedgekeurde operationele kader per zone of dienst.

“Het enthousiasme voor dit project was van bij het begin zeer groot. Veiligheid is een topprioriteit voor Vlaams-Brabant. Voldoende politiecapaciteit is daarbij cruciaal,” licht gouverneur Jan Spooren, voorzitter van de stuurgroep, toe. “We realiseerden onder andere een succesvolle rekruteringscampagne die aantoonbaar meer geïnteresseerde mensen aantrekt naar de politie, en een intensief begeleidingstraject dat de slaagkansen van kandidaten verhoogt zonder kwaliteitsverlies. Een tweede campagne staat al klaar, want het werk is nog niet af.”

Toch zijn de eerste stappen gezet. In de hele provincie daalde het tekort van politiemensen van 15,13% naar 10,79%. In onze regio Halle-Vilvoorde betekent dat een daling van 20,19% aan te weinig operationele medewerkers naar 14,71%. In het arrondissement Leuven, waar de situatie minder dramatisch is, daalden de tekorten van 8,61% naar 6,06%.

Toch blijven er enkele zones met tekorten boven 25% en ook de federale politiediensten kampen nog met schaarste. "Voldoende politiemensen aantrekken én behouden blijft ook in de komende jaren een uitdaging, en daarom zetten we de gezamenlijke inspanningen verder. In de komende jaren is er plaats voor minstens 170 nieuwe politie-inspecteurs. Een permanente taskforce ‘Rekrutering en Selectie voor de politie in Vlaams-Brabant’ zal innovatieve oplossingen blijven ontwikkelen,". klinkt het.

Meest bekeken

Zwaar verkeersongeval op Edingsesteenweg: vier gewonden, ook brandweerman raakt gekwetst
Samenleving

Zwaar verkeersongeval op Edingsesteenweg: vier gewonden, ook brandweerman raakt gekwetst

zon 14 dec
Kerstdorp in centrum Dilbeek zet in op sfeer en gezelligheid
Samenleving

Kerstdorp in centrum Dilbeek zet in op sfeer en gezelligheid: “Nieuw dit jaar is taxidienst”

zon 14 dec
Drie scoutsvrienden blazen ’t Neerhof nieuw leven in
Samenleving

Drie scoutsvrienden blazen ’t Neerhof nieuw leven in: “Eindelijk weer een bruine kroeg in Wolvertem”

zon 14 dec
Sport

Diegem sluit 2025 af met een punt tegen Cercle Brugge B

Johan Verminnen
Cultuur

Johan Verminnen is Brusseleir vè ’t leive: “Hij spreekt als geen ander het Brussels dialect”

woe 10 dec

Meer nieuws uit de regio

Politiecontrole
Justitie

Parketten Halle-Vilvoorde en Leuven stellen grens voor intrekking rijbewijs door rijden onder invloed scherper

don 27 nov
Een vergadering in een bedrijf
Economie

Voka KvK Vlaams-Brabant: "Eindelijk een begrotingsakkoord, maar ook pijnlijke maatregelen voor ondernemingen"

maa 24 nov
Provincie verdeelt 900 witloofboxen aan scholen
Samenleving

Provincie verdeelt 900 witloofboxen in scholen, voor het eerst kunnen particulieren box kopen

woe 19 nov
Voka-KvK Vlaams-Brabant vraagt burgemeesters om toegang tot bedrijven te garanderen tijdens driedaagse staking: “Recht op werk”
Economie

Voka-KvK Vlaams-Brabant vraagt burgemeesters toegang tot bedrijven te garanderen tijdens driedaagse staking: “Recht op werk”

woe 19 nov
Politiek
Justitie
Vlaams-Brabant

Toekomstforum ontvangt minister Quintin: "Zoeken naar een evenwichtige oplossing"

don 13 nov