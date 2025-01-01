Provinciale campagne voor rekrutering politiemensen levert eerste resultaten op: tekorten dalen

“Het enthousiasme voor dit project was van bij het begin zeer groot. Veiligheid is een topprioriteit voor Vlaams-Brabant. Voldoende politiecapaciteit is daarbij cruciaal,” licht gouverneur Jan Spooren, voorzitter van de stuurgroep, toe. “We realiseerden onder andere een succesvolle rekruteringscampagne die aantoonbaar meer geïnteresseerde mensen aantrekt naar de politie, en een intensief begeleidingstraject dat de slaagkansen van kandidaten verhoogt zonder kwaliteitsverlies. Een tweede campagne staat al klaar, want het werk is nog niet af.”

Toch zijn de eerste stappen gezet. In de hele provincie daalde het tekort van politiemensen van 15,13% naar 10,79%. In onze regio Halle-Vilvoorde betekent dat een daling van 20,19% aan te weinig operationele medewerkers naar 14,71%. In het arrondissement Leuven, waar de situatie minder dramatisch is, daalden de tekorten van 8,61% naar 6,06%.

Toch blijven er enkele zones met tekorten boven 25% en ook de federale politiediensten kampen nog met schaarste. "Voldoende politiemensen aantrekken én behouden blijft ook in de komende jaren een uitdaging, en daarom zetten we de gezamenlijke inspanningen verder. In de komende jaren is er plaats voor minstens 170 nieuwe politie-inspecteurs. Een permanente taskforce ‘Rekrutering en Selectie voor de politie in Vlaams-Brabant’ zal innovatieve oplossingen blijven ontwikkelen,". klinkt het.