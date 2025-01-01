Een vergadering in een bedrijf
Voka KvK Vlaams-Brabant: "Eindelijk een begrotingsakkoord, maar ook pijnlijke maatregelen voor ondernemingen"

Er wordt gemengd gereageerd op het federale begrotingsakkoord. Zo zeggen de vakbonden en oppositie dat vooral de werkende mens wordt geraakt. Werkgeversorganisaties reageren opgelucht dat er een akkoord is, maar hebben ook hun bedenkingen. Zo zegt Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant dat het akkoord pijnlijke maatregelen bevat voor ondernemingen in onze provincie.

"Wat wij jammer vinden, is dat voor arbeiders de fiscale gunstregimes op onderzoek & ontwikkeling en voor nachtwerk worden afgekalfd. In Vlaams-Brabant zijn die belangrijk omdat dit de regio bij uitstek is waar veel geïnvesteerd wordt in de kennisindustrie," zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. Hoe groot die impact financieel is, valt op dit moment niet in te schatten. Vlaanderen behoort tot de Europese top op het vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling, voornamelijk door het fiscaal gunstregime.

Ook pakjesbezorgers zoals DHL en DPD, worden niet gespaard. Zo komt er een pakjestaks bij de aankoop van goederen in niet-Europese webshops, zoals Shein en Temu. Daarnaast zal ook Brussels Airport het begrotingsakkoord voelen. De algemene taks die je betaalt voor je vliegtuigticket stijgt van vijf naar tien euro, een verdubbeling dus. "De luchthaven zorgt toch jaarlijks voor 8 miljard euro aan toegevoegde waarde in de Belgische economie, dus zij gaan daar wel nadelen van ondervinden. Dit is de zoveelste taks op een economie die super belangrijk is. Dus laat dit een pleidooi zijn om de luchthavensector de komende jaren met rust te laten," aldus Claes.

Voka hoopt dat het begrotingsakkoord voor rust kan zorgen en ziet ook ruimte voor investeringen in onze regio. "Ik denk bijvoorbeeld aan de 2%-norm waarbij we moeten investeren in Defensie. Dat zal ook voor een return zorgen bij de bedrijven."

