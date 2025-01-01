Rode Kruis-Vlaanderen zoekt 255 extra Vlaams-Brabantse donoren tijdens eindejaarperiode

“Ook dit jaar verwachten we dat het tijdens de feestdagen moeilijk zal worden om voldoende bloeddonaties te ontvangen. Mensen zijn met andere dingen bezig, maar de nood aan bloed blijft. Met al het eindejaarsfeestgedruis is de vraag eerder groter dan kleiner,” zegt Vincent Verbeecke van Rode Kruis-Vlaanderen. Daarom reageert de organisatie proactief en gaat ze nu al op zoek naar extra donoren. In het totaal zijn er 2.150 donaties nodig in heel Vlaanderen, in onze provincie zoekt het Rode Kruis 255 mensen.

“We zijn vooral op zoek naar mensen met de bloedgroepen A-, A+, O- en O+,” aldus Verbeecke. “Voor andere bloedgroepen verwachten we weinig problemen met de geplande afspraken, maar voor deze vier ligt het anders.”

Wie tijdens de kerstvakantie wil helpen, is welkom in één van de 16 donorcentra van Rode Kruis-Vlaanderen of op een mobiele collecte. Een afspraak maken is verplicht, maar kan heel eenvoudig via https://donorportaal.rodekruis.be of door gratis te bellen naar 0800 777 00.