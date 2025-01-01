Voka-KvK Vlaams-Brabant vraagt burgemeesters toegang tot bedrijven te garanderen tijdens driedaagse staking: “Recht op werk”

Uit protest tegen de hervormingen van de federale regering organiseren de drie vakbonden volgende week een stakings-driedaagse. Maandag gaat het openbaar vervoer op slot, dinsdag leggen alle openbare diensten het werk neer, en woensdag staat een interprofessionele nationale staking bij openbare én privésector gepland. Het gaat om de zevende stakingsaanzegging dit jaar.

“Dat de vakbonden werknemers in de privésector oproepen om woensdag het werk neer te leggen, is meer dan een brug te ver. In onze ondernemingen is er bitter weinig draagvlak voor deze geplande staking. Om die reden hebben wij de burgemeesters van de 63 Vlaams-Brabantse gemeenten in een brief verzocht om het recht op werken te garanderen. We vragen uitdrukkelijk dat de lokale politie optreedt als actievoerders de vrije toegang tot bedrijven en bedrijventerreinen belemmeren,” zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka-KvK Vlaams-Brabant.

Onzekerheid

De opeenvolgende actiedagen zorgen, volgens Voka-KvK Vlaams-Brabant, voor onzekerheid bij ondernemers, verstoren logistieke stromen en brengen productieprocessen in het gedrang. Vooral kmo’s, die vaak minder buffers hebben, ondervinden hiervan de gevolgen. “Het geduld van onze leden is op. In volle periode van internationale concurrentiedruk en een slabakkende economie is een zoveelste staking het laatste wat onze bedrijven nodig hebben”, benadrukt Kris Claes.

Oproep tot dialoog

Voka-KvK Vlaams-Brabant roept op om de weg van dialoog en verantwoordelijkheid te kiezen. “De uitdagingen waarmee ons land en onze bedrijven worden geconfronteerd - van arbeidsmarktkrapte tot nood aan competitiviteitsherstel - vragen om oplossingen, geen blokkades. Wij roepen de vakbonden op om opnieuw aan tafel te komen en constructief mee te werken aan realistische hervormingen. Die zijn nodig voor onze economische groei, om zo hogere lonen, betere zorg en infrastructuur, én een sterke sociale zekerheid te garanderen”, aldus Claes.