Code oranje tot 13u: opgelet voor ijsplekken

Winterprik dag 5. Vandaag trekt opnieuw een sneeuwzone over ons land, goed voor ettelijke centimeters verse sneeuw. Hoe dik de laag is, verschilt per regio. Door ijsplekken kan het dus ook bijzonder glad zijn.

In de provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen kondigt het KMI code Oranje af tot 13u, daarna zak het waarschuwingsniveau naar code Geel. Er wordt aangeraden om onnodige verplaatsingen uit te stellen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer kondigt opnieuw het winteractieprotocol af. Daarbij staat het agentschap in direct contact met de federale wegpolitie, het KMI, De Lijn, de provincies en mobiliteitsorganisaties.