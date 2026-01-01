Een sneeuwtapijt in Zaventem

Code oranje tot 13u: opgelet voor ijsplekken

Er wordt opnieuw een stevige ochtendspits verwacht door het winterse weer. In bijna het hele land blijft code Oranje gelden. Het kan erg glad zijn door ijsplekken. "Werk thuis en stel onnodige verplaatsingen uit," klinkt het zelfs. Voor de tweede keer deze winterprik staan tal van diensten in direct contact om snel informatie te delen en indien nodig te kunnen reageren.

Winterprik dag 5. Vandaag trekt opnieuw een sneeuwzone over ons land, goed voor ettelijke centimeters verse sneeuw. Hoe dik de laag is, verschilt per regio. Door ijsplekken kan het dus ook bijzonder glad zijn.

In de provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen kondigt het KMI code Oranje af tot 13u, daarna zak het waarschuwingsniveau naar code Geel. Er wordt aangeraden om onnodige verplaatsingen uit te stellen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer kondigt opnieuw het winteractieprotocol af. Daarbij staat het agentschap in direct contact met de federale wegpolitie, het KMI, De Lijn, de provincies en mobiliteitsorganisaties.

Meest bekeken

Auto in de sneeuw
Mobiliteit

Sneeuw verstoort verkeer: oprittencomplexen E40 Ternat en Affligem tijdlang afgesloten en aanschuiven

Het ijs- en sneeuwvrij van vliegtuigen kan leiden tot vertragingen
Mobiliteit

Opnieuw stevige winterprik op komst, Brussels Airport verwacht vertragingen: “Vertrek op tijd”

din 6 jan
Sportievelingen doen aan hyrox
Sport

Hyrox, de nieuwste rage in fitnessland: "Toegankelijker dan crossfit"

maa 5 jan
Baby Juliette werd geboren op 31 december 2025 en is het eerste kindje van de trotste ouders Gregory en Mathilde
Samenleving

AZ Sint-Maria zag aantal bevallingen in 2025 stijgen; Juliette wordt op de laatste dag van het jaar geboren

vrij 2 jan
Samenleving

Ferm opent kleinschalige dagopvang in Roosdaal: “Wekelijks tot 25 zorgbehoevenden welkom”

din 6 jan

Meer nieuws uit de regio

Gedeputeerde voor Vlaams karakter Gunther Coppens en HR-verantwoordelijke van Albert Heijn Stephanie De Ceulaer
Vlaamse Rand
Vlaams-Brabant
Samenleving

Meer dan helft van de gemeenten krijgt klachten van inwoners rond taalgebruik in handelszaken: "Blijven inzetten op het Nederlands"

din 23 dec
Er wordt bloed gedoneerd
Samenleving

Rode Kruis-Vlaanderen zoekt 255 extra Vlaams-Brabantse donoren tijdens eindejaarperiode

don 18 dec
Toelichting van de provinciale campagne 'De politie rekruteert' die de vele tekorten bij de politie moest wegwerken
Samenleving
Vlaams-Brabant

Provinciale campagne voor rekrutering politiemensen levert eerste resultaten op: tekorten dalen

maa 15 dec
Politiecontrole
Justitie

Parketten Halle-Vilvoorde en Leuven stellen grens voor intrekking rijbewijs door rijden onder invloed scherper

don 27 nov
Een vergadering in een bedrijf
Economie

Voka KvK Vlaams-Brabant: "Eindelijk een begrotingsakkoord, maar ook pijnlijke maatregelen voor ondernemingen"

maa 24 nov