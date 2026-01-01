Code oranje tot 13u: opgelet voor ijsplekken
Er wordt opnieuw een stevige ochtendspits verwacht door het winterse weer. In bijna het hele land blijft code Oranje gelden. Het kan erg glad zijn door ijsplekken. "Werk thuis en stel onnodige verplaatsingen uit," klinkt het zelfs. Voor de tweede keer deze winterprik staan tal van diensten in direct contact om snel informatie te delen en indien nodig te kunnen reageren.
Winterprik dag 5. Vandaag trekt opnieuw een sneeuwzone over ons land, goed voor ettelijke centimeters verse sneeuw. Hoe dik de laag is, verschilt per regio. Door ijsplekken kan het dus ook bijzonder glad zijn.
In de provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen kondigt het KMI code Oranje af tot 13u, daarna zak het waarschuwingsniveau naar code Geel. Er wordt aangeraden om onnodige verplaatsingen uit te stellen.
Het Agentschap Wegen en Verkeer kondigt opnieuw het winteractieprotocol af. Daarbij staat het agentschap in direct contact met de federale wegpolitie, het KMI, De Lijn, de provincies en mobiliteitsorganisaties.