Toekomstforum ontvangt minister Quintin: "Zoeken naar een evenwichtige oplossing"

Premieregeling

Bovenaan de agenda stond het structurele tekort aan politiemensen in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Het Toekomstforum dringt al langer aan op de invoering van een regiopremie om de wervings- en retentieproblemen in de regio te verlichten en als tegengewicht voor de aantrekkelijke premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. "We hebben de afgelopen maanden constructief contact gehad met minister Quintin en willen meedenken over een werkbare regeling die écht resultaten boekt", zegt voorzitter van het Toekomstforum Jan Desmeth. "We begrijpen de bekommernissen van de minister en willen samen zoeken naar een evenwichtige oplossing. Vandaag hebben we het gezamenlijke standpunt van de burgemeesters toegelicht. We rekenen erop dat dit overleg leidt tot een concrete uitwerking in de eerste helft van 2026, zodat de premie vanaf 2027 effectief kan worden ingevoerd."

Samenhangend beleid

Het federale regeerakkoord voorziet intussen de mogelijkheid van zo’n premie, maar de concrete modaliteiten moeten nog worden uitgewerkt. Gisterenavond deden de burgemeesters al verschillende voorstellen om de regeling uit te werken. “In december organiseer ik een conclaaf met alle betrokken partners om samen concrete maatregelen uit te werken die de job van politieagent aantrekkelijker maken", zegt minister Quintin. "De kwestie van premies is daar één onderdeel van, maar het gaat om veel meer dan dat. We willen een samenhangend beleid voeren dat aandacht heeft voor verloning, werkomstandigheden, loopbaanontwikkeling en erkenning — zodat we onze politiediensten niet alleen vandaag, maar ook op lange termijn structureel kunnen versterken."

Schaalvergroting

Gouverneur Jan Spooren sprak over een ander heet hangijzer in de regio, schaalvergroting. "Grotere politiezones maken het mogelijk om meer ploegen op het terrein te krijgen en sneller in te grijpen bij dringende oproepen", zegt gouverneur Jan Sporen. "Tegelijk bouwt men ook gespecialiseerde expertise op, met meer inzet van proactieve teams op voorkomen van criminaliteit en in beeld brengen van criminele netwerken”, aldus de gouverneur.