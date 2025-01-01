De Lijn gaat zwartrijden zwaarder bestraffen: “Minimumboete voortaan 127 euro”

Vanaf 1 januari kost zwartrijden of ongepast gedrag 127 euro bij de eerste inbreuk voor wie 18 jaar is of ouder. Nu is dat nog 107 euro. Een tweede betrapping binnen de 12 maanden zal 349 euro kosten, tegenover 294 euro nu. De derde en alle volgende boetes binnen het jaar kosten 474 euro. Aan fraude met vervoerbewijzen en gevaarlijk gedrag hangt voortaan een prijskaartje van 296 euro bij de eerste overtreding, tegenover 250 euro nu.

“Met de nieuwe boetetarieven willen we zwartrijders op andere gedachten brengen én onze reizigers tot gedragsverandering aanzetten”, zegt directeur-generaal van De Lijn Ann Schoubs. “Wie volhardt en betrapt wordt, betaalt een boete. De Lijn zet vandaag in op veel gerichtere controles. De controleteams worden ingezet op lijnen, momenten en plaatsen waar we het meest zwartrijders verwachten. Het uiteindelijke doel blijft duidelijk: alle reizigers betalen correct voor hun rit.”

De Lijn zegt dat de boetetarieven aan een update toe waren omdat ze niet meer gewijzigd waren sinds 2015. Ook de boetes voor kinderen en jongeren worden aangepast. “‘Zwartrijden is asociaal, het is niet rechtvaardig ten opzichte van de maatschappij en ten opzichte van de reiziger die wel correct zijn of haar rit betaalt. Door nu ook de boetetarieven opnieuw in lijn te brengen met de tarieven bij De Lijn, willen we onze inspanningen kracht bijzetten”, besluit Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder.