© Facebook

Piloot stijgt op vanop taxibaan, meer dan 100 passagiers geëvacueerd op Brussels Airport

Op de luchthaven in Zaventem zijn gisteravond meer dan 100 passagiers geëvacueerd na een vergissing van de piloten. Die wilden opstijgen op de taxibaan in plaats van de startbaan. Nadat het vliegtuig een snelheid haalde van 220 kilometer per uur, werd het veilig tot stilstand gebracht. Niemand raakte gewond.

Toen een vliegtuig van Scandinavian Airlines gisteravond iets voor 22u vanop Zaventem wilde opstijgen richting Kopenhagen, liep het grondig mis. Op een grafiek van Flightradar24 is te zien hoe het vliegtuig opsteeg vanop een taxibaan die parallel loopt met de startbaan. Zo’n taxibaan gebruiken vliegtuigen normaal om van en naar de startbaan of terminal te rijden. De bemanning kon het vliegtuig op tijd tot stilstand brengen in de buurt van de kerosinetanks, waarna de luchthavenbrandweer ter plaatse snelde om de inzittenden veilig te evacueren.

De federale politie kwam ook ter plaatse om onder meer psychologische bijstand te verlenen. Brussels Airport laat weten dat het incident geen impact had op de andere vluchten gisteravond. Het hoe is kunnen gebeuren, wordt verder onderzocht.

Een piloot stijgt op vanop taxibaan in plaats van startbaan
© Flightradar24

