Jente Pironet van Portland speelt een set in Pier A

Ook in de luchthaven weerklinkt de Week van de Belgische Muziek: "Ideale plek om Belgische artiesten in de kijker te zetten"

Tijdens de Week van de Belgische Muziek weerklinkt ook in Pier A muziek van bij ons. Elke weekdag tussen 8.00 uur en 9.00 uur genieten reizigers van unieke concerten. Portland en PAAK bijten de spits af.

Nog tot en met 6 februari kunnen vertrekkende reizigers genieten van concerten. "Als hubluchthaven die ons land met de wereld verbindt, is Brussels Airport ambassadeur van de Belgische cultuur", klinkt het bij de luchthaven. Net als vorig jaar organiseert Brussels Airport samen met VI.BE een concertreeks in Pier A.

Portland en PAAK geven vandaag het startschot van een week vol muziek. Gevestigde waarden zoals Emmy d’Arc, Adja, Pyo en Marble Sounds zullen later deze week nog de revue passeren. Aanstormende talenten zoals Desma, Jazz Sanusi, Neeya en Halehan werden gekozen via het platform VI.BE en krijgen de kans om op te treden voor het internationale publiek op de luchthaven.

"Elke dag reizen zo’n 67.000 passagiers vanuit Brussels Airport, de ideale plek dus om Belgische artiesten in de kijker te zetten bij een wereldpubliek", klinkt het. "Brussels Airport steunt dit initiatief dan ook graag om talent van eigen bodem te promoten en de Belgische muzieksector aan de wereld te tonen."

Meest bekeken

Groot Dilbeek treft VC De Leeuwkens Teralfene op het Roelandsveld
Sport

Leeuwkens Teralfene walst pas in de tweede helft over Groot-Dilbeek en wint met 0-6

Burgemeester van Kampenhout Kris Leaerts
Jeugd
Politiek
Samenleving

Burgemeester Kampenhout pleit voor brede aanpak na vechtpartij: "Gedeelde verantwoordelijkheid"

Justitiepaleis Brussel
Justitie
Jeugd

Minderjarige betrokkene bij brandincident in Anderlecht geeft zichzelf aan: "Van vrijheid beroofd en verhoord"

Familiebedrijf Luckx in Sint-Pieters-Leeuw
Economie

Familiebedrijf Luckx uit Sint-Pieters-Leeuw vraagt na bijna 60 jaar faillissement aan

don 29 jan
In Itterbeek viert vzw De Poel zijn vijftigste verjaardag
Samenleving

Vzw De Poel in Dilbeek viert vijftigjarig bestaan met pannenkoeken: "5.000 pannenkoeken verkopen"

zon 1 feb

Meer nieuws uit de regio

Villa Coppin in Zaventem
Samenleving
Wonen
Vlaamse Rand

Villa Coppin in Zaventem opnieuw gekraakt: burgemeester kijkt naar eigenaars

E40
Mobiliteit

E40 in Bertem dit weekend volledig afgesloten: "Gebruik zoveel mogelijk de alternatieven"

Gemeente Zaventem redt De Fierlant
Samenleving
Vlaamse Rand

Zaventem past tekort bij om De Fierlant te redden: "Fantastisch nieuws voor onze senioren"

vrij 30 jan
Zo zal de toekomstige R0xE40-knoop in Sint-Stevens-Woluwe eruit zien na de herinrichting van de R0 Zone Zaventem. Die moet volgens woordvoerder Marijn Struyf van de Werkvennootschap een oplossing bieden voor alvast één van de zwarte verkeerspunten.
Mobiliteit

7 zwarte verkeerspunten in Vlaams-Brabant waarvan 2 op Ring in Zaventem: “Herinrichting moet oplossing bieden”

don 29 jan
32.000 verloren voorwerpen op Brussels Airport in 2025
Samenleving

32.000 verloren voorwerpen op Brussels Airport in 2025: “Groot deel gaat naar goede doelen”

woe 28 jan