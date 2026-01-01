Ook in de luchthaven weerklinkt de Week van de Belgische Muziek: "Ideale plek om Belgische artiesten in de kijker te zetten"

Nog tot en met 6 februari kunnen vertrekkende reizigers genieten van concerten. "Als hubluchthaven die ons land met de wereld verbindt, is Brussels Airport ambassadeur van de Belgische cultuur", klinkt het bij de luchthaven. Net als vorig jaar organiseert Brussels Airport samen met VI.BE een concertreeks in Pier A.

Portland en PAAK geven vandaag het startschot van een week vol muziek. Gevestigde waarden zoals Emmy d’Arc, Adja, Pyo en Marble Sounds zullen later deze week nog de revue passeren. Aanstormende talenten zoals Desma, Jazz Sanusi, Neeya en Halehan werden gekozen via het platform VI.BE en krijgen de kans om op te treden voor het internationale publiek op de luchthaven.

"Elke dag reizen zo’n 67.000 passagiers vanuit Brussels Airport, de ideale plek dus om Belgische artiesten in de kijker te zetten bij een wereldpubliek", klinkt het. "Brussels Airport steunt dit initiatief dan ook graag om talent van eigen bodem te promoten en de Belgische muzieksector aan de wereld te tonen."