Zaventem past tekort bij om De Fierlant te redden: "Fantastisch nieuws voor onze senioren"

Eind vorig jaar blijkt dat het dagverzorgingscentrum met negen cliënten en een gemiddelde van 6,8 cliënten per dag onder de bezettingsnorm blijft die nodig is om Vlaamse subsidies te krijgen. Zo zou het centrum 83.000 euro verliezen. "Bijgevolg werd beslist om het dagverzorgingscentrum De Fierlant – een van de enige dergelijke centra in Zaventem en ruime omgeving – vanaf 15 maart te sluiten”, zegt directeur Yves Liekens. “Dit zou uiteraard een zware impact hebben op onze bezoekers en hun familie.”

De gemeente neemt het initiatief om een tijdelijke en uitzonderlijke subsidie toe te kennen aan De Fierlant. “De gemeentelijke bijpassing bedraagt maximaal 83.000 euro per jaar en is strikt gekoppeld aan het aantonen van een financieel verlies in het jaarverslag”, verduidelijkt schepen van Financiën Bart Dewandeleer. “Enkel wanneer het centrum verlies lijdt, kan deze bijkomende subsidie worden toegekend, bovenop de Vlaamse werkingssubsidie.” Dewandeleer benadrukt dat het een overbruggingsfinanciering is voor twee jaar, eventueel verlengd tot drie jaar.

“Dit is fantastisch nieuws voor onze senioren”, vervolgt Liekens. “Het belangrijkste is dat we hen verder een aangename en zinvolle dagbesteding in De Fierlant kunnen aanbieden en hun mantelzorgers intussen wat onbezorgde rust gunnen. In samenwerking met het gemeentebestuur zullen we extra inspanningen leveren om opnieuw minstens het vereiste aantal bezoekers te bereiken en te behouden.”