Leeuwkens Teralfene walst pas in de tweede helft over Groot-Dilbeek en wint met 0-6

In de tweede provinciale van het voetbal wil Groot-Dilbeek eindelijk af van die 0, maar tegen Leeuwkens Teralfene, die de beste aanval van de reeks hebben, is dat geen eenvoudige opdracht. Toch gaat de wedstrijd in het begin gelijk op, grote kansen blijven uit. De Leeuwkens nemen het initiatief maar kunnen het blok van Groot-Dilbeek niet zo makkelijk uit verband spelen. 0-0 is de ruststand.

Na de rust is er meer doelgevaar, Groot-Dilbeek krijgt een goede mogelijkheid op een corner maar dan nemen de bezoekers over. Het is Kiri die de score opent op het uur, 0-1.Abderrahmani-Hassani pakt dan zijn tweede gele kaart en plots gaat het razend snel. In nog geen 10 minuten tijd staat het 0-4! Fontes, Laurent en Paelinck zijn de doelpuntenmakers.

In het slot dikt De Ridder de score nog aan tot 0-5 en zelf 0-6. De Leeuwkens herpakken zich zo na de nederlaag van vorige week, Groot-Dilbeek blijft troosteloos laatste.