Vzw De Poel in Dilbeek viert vijftigjarig bestaan met pannenkoeken: "5.000 pannenkoeken verkopen"

Vzw De Poel biedt in Halle, Ternat, Sint-Pieters-Leeuw en op verschillende locaties in Dilbeek opvang, zorg en begeleiding voor mensen met een beperking, met een sterke focus op inclusie en verbinding met de samenleving. Om de bijzondere verjaardag te vieren organiseert vzw De Poel een pannenkoekenslag in het eethuis van de organisatie in Itterbeek, Krok&Ko, dat voor de gelegenheid is omgedoopt tot Krep&Ko.

“De Poel is al vijftig jaar een vaste waarde in de regio dankzij de kwaliteit van onze zorg en begeleiding", zegt voorzitter Guy Tordeur. "Daarnaast zetten we sterk in op inclusie, door laagdrempelig te verbinden met de maatschappij. Zo krijgen onze gasten de ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Bij De Poel groeit je wereld: altijd in beweging, in verbinding en met ruimte om je eigen weg te gaan.”

Vanaf 12.00 uur, na de feestelijke receptie, kan er gesmikkeld worden. "Ons doel is om samen 5.000 pannenkoeken te bakken en te verkopen ten voordele van onze werking", klinkt het. De pannenkoekenslag gaat nog door tot 18.00 uur. Ook aanwezig op het feest zijn de Bulgaarse gelijkgezinden die samenwerken met de mensen van vzw De Poel via het Erasmus+-project.