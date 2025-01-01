Burgemeester Meise dient klacht in tegen man die bedreigende teksten in graffiti spuit

'Gerda the Bitch, politie in yale (bedoelt: jail, gevangenis), den bak in, gevaarlijk voor iedereen’ en meer van dat soort leuzen kreeg een inwoner van Meise op zijn gevel en poort geschilderd. De dader is gekend bij de politiediensten: het gaat om een zestiger die ook zijn eigen woning vol graffiti spoot.

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) vindt dat het welletjes is geweest. “Ik heb inmiddels twee keer een klacht ingediend bij de politie en het dossier ligt bij het parket Halle-Vilvoorde dat nu een beslissing moet nemen," zegt de burgemeester. “Nu worden ikzelf en de politie geviseerd en bedreigd met graffiti op de gevel van zijn buur. Dit moet stoppen.”De buur herschilderde zijn poort, maar de dader bracht gewoon opnieuw graffiti aan. Dit is niet alleen vandalisme, maar ook pure intimidatie,” zegt Van den Brande. “De betrokkene roept en tiert en zet de buurt er op stelten. Ik kreeg al verschillende brieven van hem met een dreigende toon. Ook een schepen diende al een klacht tegen hem in bij de politie. Ik hoop dat er nu snel een beslissing komt van het parket, in het belang van de veiligheid voor iedereen. Hij is inmiddels al eens opgepakt voor verhoor door de politie.”

Dat laatste wordt door commissaris Franky Maes van de politiezone KLM bevestigd. “De zaak is bij het parket Halle-Vilvoorde aanhangig gemaakt,” zegt de commissaris. “De betrokkene werd op last van het parket verhoord en zal worden gedagvaard.”