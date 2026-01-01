Plantentuin en Landmaatschappij zoeken telers en zaadverdelers om aanbod autochtone zaden uit te breiden

Beide oganisaties richten hun oproep in hoofdzaak tot zaadvermeerderaars, zaadverdelers of landbouwers die bijvoorbeeld willen starten met de teelt van autochtone zaden of willen experimenteren en kennis delen. In ruil zorgen Plantentuin Meise en de VLM voor het nodige startmateriaal, ondersteuning en kennisuitwisseling en praktische inzichten over de teelt, oogst en verwerking van autochtone zaden. Zo wordt er samengewerkt aan natuurherstel en meer autochtone plantendiversiteit in Vlaanderen.

Op dinsdag 10 februari is er voor geïnteresseerden een webinar rond het project.

De volledige oproep met alle voorwaarden lees je hier.