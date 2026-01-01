Zadenbank in Plantentuin Meise

Plantentuin en Landmaatschappij zoeken telers en zaadverdelers om aanbod autochtone zaden uit te breiden

Plantentuin Meise en de Vlaamse Landmaatschappij zoeken gemotiveerde telers en zaadverdelers die mee willen werken aan de uitbouw van een lokaal aanbod van autochtone zaden. Die zaden spelen een cruciale rol in gezonde ecosystemen doordat ze beter zijn aangepast aan lokale omstandigheden. Ze zijn nauw afgestemd op bestuivers, bodemleven en andere soorten, en vormen daardoor een essentiële basis voor succesvol natuurbehoud en natuurherstel. In ons land is het aanbod van deze zaden vandaag bijna onbestaand en daar willen de Plantentuin en de VLM verandering in brengen.

Beide oganisaties richten hun oproep in hoofdzaak tot zaadvermeerderaars, zaadverdelers of landbouwers die bijvoorbeeld willen starten met de teelt van autochtone zaden of willen experimenteren en kennis delen. In ruil zorgen Plantentuin Meise en de VLM voor het nodige startmateriaal, ondersteuning en kennisuitwisseling en praktische inzichten over de teelt, oogst en verwerking van autochtone zaden. Zo wordt er samengewerkt aan natuurherstel en meer autochtone plantendiversiteit in Vlaanderen.

Op dinsdag 10 februari is er voor geïnteresseerden een webinar rond het project.

De volledige oproep met alle voorwaarden lees je hier.

Meest bekeken

Café Omnibus aan het Stationsplein
Samenleving
Justitie

Burgemeester sluit twee cafés van zelfde eigenaar: “Klachten over overlast en ontbrekende vergunningen”

gemeenteschool in Jezus-Eik
Onderwijs
Politiek

Vlaamse Commissie Zorgvuldig Bestuur tikt gemeente Overijse op de vingers: “Ouders zijn te laat geïnformeerd over verhuis gemeenteschool”

Zo zal de toekomstige R0xE40-knoop in Sint-Stevens-Woluwe eruit zien na de herinrichting van de R0 Zone Zaventem. Die moet volgens woordvoerder Marijn Struyf van de Werkvennootschap een oplossing bieden voor alvast één van de zwarte verkeerspunten.
Mobiliteit

7 zwarte verkeerspunten in Vlaams-Brabant waarvan 2 op Ring in Zaventem: “Herinrichting moet oplossing bieden”

Archeologen leggen de funderingen van een Romeins villadomein bloot in Wemmel
Cultuur
Samenleving

Archeologen graven indrukwekkende resten op van Romeinse villa in Wemmel: “Uitzonderlijk goed bewaard”

din 27 jan
Moutershof in Meise
Samenleving

Mogelijke overnemer WZC Moutershof, AZ Jan Portaels bereid om voorlopig continuïteit te garanderen

Meer nieuws uit de regio

Moutershof in Meise
Samenleving

Mogelijke overnemer WZC Moutershof, AZ Jan Portaels bereid om voorlopig continuïteit te garanderen

Moutershof in Meise
UPDATE
Wonen

Woonzorgcentrum Moutershof in Meise failliet: onzekerheid voor honderdtal bewoners

maa 26 jan
De gemeente Meise stelt het paviljoentje in de Pastorietuin gratis open voor verenigingen
Cultuur
Samenleving

Meise stelt paviljoentje in Pastorietuin gratis open voor verenigingen

din 27 jan
Noah Vandenbranden
Sport

Noah Vandenbranden uit Meise pakt goud en brons op BK baanwielrennen: "Op het EK wil ik top zijn"

Een auto ligt ondersteboven op de Strombeek-Beverselaan in Meise
Justitie
Mobiliteit

Man uit Dilbeek afgevoerd na autocrash: "Brokstukken vlogen door de lucht"

don 22 jan