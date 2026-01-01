Plantentuin en Landmaatschappij zoeken telers en zaadverdelers om aanbod autochtone zaden uit te breiden
Plantentuin Meise en de Vlaamse Landmaatschappij zoeken gemotiveerde telers en zaadverdelers die mee willen werken aan de uitbouw van een lokaal aanbod van autochtone zaden. Die zaden spelen een cruciale rol in gezonde ecosystemen doordat ze beter zijn aangepast aan lokale omstandigheden. Ze zijn nauw afgestemd op bestuivers, bodemleven en andere soorten, en vormen daardoor een essentiële basis voor succesvol natuurbehoud en natuurherstel. In ons land is het aanbod van deze zaden vandaag bijna onbestaand en daar willen de Plantentuin en de VLM verandering in brengen.
Beide oganisaties richten hun oproep in hoofdzaak tot zaadvermeerderaars, zaadverdelers of landbouwers die bijvoorbeeld willen starten met de teelt van autochtone zaden of willen experimenteren en kennis delen. In ruil zorgen Plantentuin Meise en de VLM voor het nodige startmateriaal, ondersteuning en kennisuitwisseling en praktische inzichten over de teelt, oogst en verwerking van autochtone zaden. Zo wordt er samengewerkt aan natuurherstel en meer autochtone plantendiversiteit in Vlaanderen.
Op dinsdag 10 februari is er voor geïnteresseerden een webinar rond het project.
De volledige oproep met alle voorwaarden lees je hier.