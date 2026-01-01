Noah Vandenbranden

Noah Vandenbranden uit Meise pakt goud en brons op BK baanwielrennen: "Op het EK wil ik top zijn"

Baanwielrenner Noah Vandenbranden uit Meise pakte afgelopen zaterdag op het Belgisch kampioenschap baanwielrennen goud in het achtervolgingsnummer. In de puntenkoers wordt Vandenbranden derde, ondanks een goede start.

De 23-jarige Noah Vandenbranden start zondag goed aan de puntenkoers in Heusden-Zolder. Daarbij moeten 120 ronden worden afgelegd; elke 10 ronden krijg je punten. Noah staat meteen bovenaan op het bord en rijdt een goede eerste wedstrijdhelft. Daarna neemt Jules Hesters het heft in handen, hij groeit in de race en wint. Vandenbrande wordt derde.

"Ik voelde meteen dat ik het verkeerde verzet had gestoken", zegt Vandenbranden achteraf. "In de sprint was het wel goed, maar tussendoor kon ik moeilijk 'herzetten'. Ik wist dat het moelijk ging worden, maar uiteindelijk had ik hier graag gewonnen. Toch ben ik met een podiumplaats ook tevreden."

Vandenbranden is in Limburg nog niet helemaal in topvorm. Hij wil volgende week pieken op het EK in Turkije en gaan voor de medailles.

