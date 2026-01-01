Moutershof in Meise
Woonzorgcentrum Moutershof in Meise failliet: onzekerheid voor 104 bewoners

Zorggroep Apricusa vraagt het faillisement aan voor de woonzorgcentrum Moutershof in Meise en herstelverblijf Ter Lokeren in Lokeren. In beide centra samen dreigen 172 bewoners en 124 medewerkers op straat te staan. Na een groeiende schuldenlast behoudt Apricusa nu nog 1 van de 8 eigen centra. Voor de andere 5 woonzorgcentra werden overnemers gevonden.

Apricusa is een uitloper van Senior Assist en draagt een historische schuldenlast met zich mee. Volgens de CEO van het bedrijf betekenden de hoge loonkosten en stijgende energiekosten de doodsteek voor de koepel. Dat de centra in Meise en Tongeren daarvan de dupe zijn, heeft te maken met het feit dat beide woonzorgcentra inzetten op het herstel van senioren en daardoor minder subsidies krijgen. Dat maakt dat de financiële lasten beduidend hoger zijn. Moutershof in Meise telt 104 herstelplekken, Ter Lokeren 75.

Apricusa zegt maximaal bij te staan om de impact voor bewoners en personeel te beperken. “Onze eerste zorg gaat nu uit naar onze bewoners, medewerkers en hun families. We beseffen dat dit nieuws een zeer grote impact heeft en onze prioriteit is om iedereen zo goed mogelijk te begeleiden en te informeren in deze onzekere periode. Dit was een bijzonder moeilijke beslissing, genomen na een lange en intense zoektocht naar structurele oplossingen. Het valt ons bijzonder zwaar dat dit voor twee van onze vestigingen niet is gelukt,” aldus CEO van Apricusa Xavier Lambrecht. Morgen zit de zorggroep samen met de burgemeesters van Meise en Lokeren.

