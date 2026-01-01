Sarens mag zich voortaan Gangmaker noemen

Voka kiest kraanbedrijf Sarens als Gangmaker: "Erkenning is een ode aan onze werknemers"

Sarens mag zich voortaan Gangmaker noemen. Het Belgische familiebedrijf Sarens uit Wolvertem heeft gisteravond de ondernemingsprijs van Voka-Kvk Vlaams-Brabant in ontvangst mogen nemen. Sarens neemt de fakkel over van DHL uit Steenokkerzeel.

Sarens is wereldwijd een referentie in kraanverhuur en zwaar hijswerk waarmee het complexe bouw- en infrastructuurprojecten ondersteunt. Het familiebedrijf langs de A12 in Wolvertem is door Voka-Kvk Vlaams-Brabant verkozen tot Gangmaker in de regio Noord-Rand. “Een Gangmaker moet inzetten op duurzaamheid, innovatie en verankering in de regio”, zegt regiovoorzitter Christophe Pierre. “Sarens voldoet aan die voorwaarden. Hoe het met lokale kennis de bouwindustrie wereldwijd verbetert op vlak van hijswerk is ongezien. Ook is de evolutie die ze de voorbije jaren hebben meegemaakt zeer mooi.”

De prijsuitreiking vond gisteravond plaats op de Hi Site in Grimbergen. “De erkenning is een ode aan onze medewerkers, die elke dag met passie en toewijding het verschil maken”, zegt Bart Minnen van Sarens. “Het is ook een bekroning voor de familie Sarens, die al 70 jaar diepgeworteld is in deze regio. Wat ooit begon met paard en kar, is vandaag uitgegroeid tot een internationale speler met meer dan 6.000 gedreven collega’s.”

