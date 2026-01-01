Fenixx Beighum verliest van Eendracht Aalst Lede

Fenixx Beighum toont meteen Sturm und Drang, maar het zijn de bezoekers die de meeste kansen krijgen. Toch scoort de thuisploeg de openingsgoal Elijah verschalkt de doelman in twee keer. Fenixx raakt daarna nog twee keer het kader maar op het half uur komt Aalst langszij. Bauwens prikt de gelijkmaker tegen de netten. 1-1 is de ruststand.

In de tweede helft blijven grote kansen uit, beide ploegen strijden voor elke morzel grond. Op het uur een hoekschop voor de bezoekers en daar kopt Triest zijn ploeg op voorsprong, 1-2. De thuisploeg moet nu reageren maar tot grote kansen komen ze niet, Aalst Lede is gevaarlijker maar oog in oog met doelman Verleysen laat Ndefe de geruststellende 1-3 liggen. Een derde doelpunt komt er uiteindelijk toch na hoge druk van de bezoekers gaat de verdediging van Fenixx de mist in waardoor, Triest zijn tweede van de namiddag simpel kan binnentrappen. 1-3 is de eindstand.

De nederlaag zet Fenixx op de elfde plaats in de rangschikking, onder Wambeek-Ternat dat drie punten is gaan halen in de wedstrijd tegen Eendracht Elene-Grotenberge. Bovenaan het klassement versterkt Tempo Overijse zijn leiderspositie na een overwinning tegen Erpe-Mere United.