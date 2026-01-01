Grimbergse leerlingen vullen zakken vol verse groenten: “Goed eten begint lokaal”

Tot en met 18 januari staat voor de vrijwilligers van Rikolto in Grimbergen alles in het teken van de Week voor Goed Eten. Daarvoor zet de organisatie initiatieven in de kijker die elke dag van goed eten een recht maken, waaronder bioboerderij en maatwerkbedrijf Den Diepen Boomgaard. “Wie die straffe mensen en initiatieven wil steunen, kan tijdens de campagne een zak vol goed eten kopen”, zegt Bert Wallyn van Rikolto. “In de zak zit winterpostelein, wortels, aardpeer, chinese kool en rode biet. We gaven ook een recept mee om er een heerlijke lauwwarme salade mee te maken.”

Leerlingen van de Grimbergse scholen vulden vanochtend de zakken vol eten. “Goed eten is een recht, maar voor veel mensen is het dat niet. Wereldwijd kan één op drie mensen zich geen gezond en gevarieerd dieet veroorloven, en ook dichter bij huis blijven de uitdagingen groot”, legt Ber uit. “Ongezonde voeding is vaak goedkoper, landbouwgrond verdwijnt, biodiversiteit neemt af en steeds meer boeren stoppen.”

De winst van de actie gaat naar projecten rond duurzame voeding. “Met deze actie zetten we niet alleen goed eten op tafel, maar tonen we ook wie de mensen zijn die er hier bij ons elke dag voor zorgen,” zegt Bert. “Je geeft boeren en handelaars een eerlijke prijs en met de opbrengst help je Rikolto wereldwijd bouwen aan eerlijke en duurzame voedselsystemen.”